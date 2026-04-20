Die SSV Dillingen springt über den Strich Kreisligist gewinnt Kellerduell gegen den SV Mauren +++ Alerheim reicht ein Treffer gegen den FC Lauingen +++ Donaumünster dreht nach 0:2-Rückstand auf von red · Heute, 15:55 Uhr · 0 Leser

Dillingens Algert Hoti (34) zeigte Einsatz gegen Nico Fürnrohr vom SV Mauren. – Foto: Igor Hoffmann

Im Tabellenkeller der Kreisliga Nord geht es weiter ganz eng zu. Da sind Siege wie das 3:1 der SSV Dillingen gegen den Mitkonkurrenten extrem wertvoll. Der FC Lauingen hingegen rutscht auf einen Abstiegsplatz ab, obwohl sich die Mohrenstädter beim Spitzenreiter SG Alerheim achtbar schlugen. Einen furiosen Auftritt legte der SV Donaumünster beim FSV Buchdorf hin.

Die SSV Dillingen bezwang den SV Mauren mit 3:1. Nach Maurens Führung durch Max Amerdinger (30.) glich Alexander Kinder per Freistoß schnell aus (34.). Nach der Pause sorgten Adonis Isufi (50.) und erneut Kinder (82.) für die Entscheidung. In der Nachspielzeit sah der Dillinger Alban Nuraj die Rote Karte.

Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 40





Der TSV Monheim hat gegen den FSV Reimlingen Moral bewiesen und sich nach 0:2-Rückstand noch ein 2:2 gesichert. Jan Enßlin brachte den FSV per Elfmeter in Führung (30.), Stefan Mayer legte wenig später nach (36.). Nach dem Seitenwechsel verkürzte Julian Hönle (53.), ehe Christopher Theil in der Nachspielzeit den Ausgleich erzielte.

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 180

Der SV Holzkirchen setzte sich beim BC Schretzheim mit 2:0 durch. In einer temporeichen Anfangsphase mit Aluminiumtreffern auf beiden Seiten traf Holzkirchens Spielertrainer Philipp Buser doppelt (14., 16.) – zunächst nach Vorlage von Patrick Michel, dann per Lupfer nach Zuspiel von Micha Köhnlein. Schretzheim fand trotz engagierter Phase keine Antwort, in der Schlussphase schwächte sich das Kleeblatt zudem durch eine Zeitstrafe gegen Nico Hergöth.

Schiedsrichter: Patrick Rossow (Neusäß) - Zuschauer: 135

Trotz einer 2:0-Führung musste sich der FSV Buchdorf dem SV Donaumünster-Erlingshofen mit 2:5 geschlagen geben. Zunächst traf Simon Lux für den FSV doppelt (22., 27.), doch spätestens ein Platzverweis gegen seinen Teamkollegen Sebastian Süss (38.) ließ die Partie kippen. Noch vor der Pause drehten Noah Ganzenmüller (29.), Niklas Pichlmayr (44.) und Jürgen Sorg (45.+1) das Spiel. Nach dem Seitenwechsel baute Pichlmayr die Führung aus, Omar Suso setzte per Elfmeter den Schlusspunkt (89.).

Schiedsrichter: Lukas Westinger (Ellingen) - Zuschauer: 201

Der TSV Hainsfarth gewann das Kellerduell gegen den SV Ehingen/Ortlfingen deutlich mit 4:1. Luca Stropek (8., 77.) und Nico Hensolt (13.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Nico Leister per Elfmeter nachlegte (57.). Der Ehrentreffer für die Ehinger durch Tobias Dennerlöhr (85.) blieb ohne Einfluss auf den Spielausgang.

Schiedsrichter: Marcus Fröhlich (Wasseralfingen) - Zuschauer: 200

Der Trainereffekt beim FC Mertingen blieb aus. Die SG Ebermergen/Mündling setzte sich mit 2:0 gegen die Schützlinge von Neu-Coach Peter Stegner durch. Johannes Fritz traf bereits in der 4. Minute nach Vorlage von Michael Fritz. Eine Rote Karte gegen Jakob Schweihofer (42.) schwächte die Mertinger zusätzlich, ehe Stefan Falch kurz vor der Pause per Freistoß für die Vorentscheidung sorgte.

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 120