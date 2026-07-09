Die SSV Brensbach will näher an die Aufstiegsränge rücken

BRENSBACH. Stühlerücken auch bei der SSV Brensbach. Peter Hernandez-Allmann, zuletzt Trainer beim Verbandsligisten SG Langstadt/Babenhausen, folgt beim Kreisoberligisten auf Michele Rodemer, der fast ein Jahrzehnt die sportlichen Geschicke der Gersprenztaler gestaltete. Darüber hinaus stellt die SSV elf Neuzugängen vor.
Es war die historisch beste Spielzeit der SSV Brensbach. „Mit Rang fünf sind wir schon sehr zufrieden. Ich, als Trainer vielleicht etwas weniger, weil wir zu wenig aus dieser Runde herausholten“, sagt Rodemer. Für ihn habe man einfach zu wenig trainiert, die Mannschaft wirkte nach dem Aufstieg zu satt. Eine Verletzungsmisere tat ihr Übriges. „Als Trainer bist du halt immer etwas ehrgeiziger und willst das Optimale rausholen“, sagt der scheidende Coach, der aber auch gute Phasen seiner Schützlinge skizzierte.
Die beste Spielzeit war es auch deshalb, weil gleichzeitig dem zweiten Team in der Kreisliga B die Vizemeisterschaft und damit der Aufstieg in die A-Klasse gelang. „Weil wir die Ambitionen der Reserve nicht gefährden wollten, haben wir auch in der Spitze des Verletzungspechs keine Spieler aus der B-Liga angefordert, sondern auf die C-Liga-Formation und A-Jugend zurückgegriffen“, erklärt Rodemer. Jetzt wechselt der Coach in die Führungsebene, ist Sportlicher Leiter.
Neun Jahre seien genug, sagt Rodemer. Er hat aus einer ehemaligen Fahrstuhlmannschaft zwischen C- und B-Liga eine feste Größe im Odenwälder Fußball gemacht. Rodemer freut sich schon auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainergespann mit Peter Hernandez-Allmann und Ertugul Erdogan. Erdogan soll als spielender Co-Trainer im Mittelfeld seine Führungsqualitäten einbringen. Cheftrainer Hernandez-Allmann gibt künftig die Richtlinien vor. Und die Basis die das Trainergespann vorfindet, lässt sich sehen.
Elf neue Spieler werden den 22-Mann-Kader bereichern: Besonders gefreut hat Rodemer die Verpflichtung von Schlussmann Alexios Kasmiris, der von Viktoria Urberach nach Brensbach wechselt. Da drückte die SSV besonders der Schuh, nach dem sich Stammtorwart Niklas Schäfer am Kreuzbandriss verletzte. Qualität auch in der Kette: Mit Alexander Schmidt (Spvgg Groß-Umstadt) kommt ein ballsicherer Innenverteidiger. Große Hoffnungen setzt die SSV in Samir El Fahfouhy, einem beim SV Darmstadt 98 ausgebildeten Mittelfeldspieler, den Rodemer einen Supertechniker nennt.Ein großes Talent sei Tim Fischer: Der 17-Jährige bringe alles mit. Phil Krichbaum, der vom Ligarivalen KSG Georgenhausen kommt, ist technisch beschlagen und ein Kandidat für das Zentrum. Vorne sollen Kevin Lautenschläger (22 Spiele beim Gruppenligisten SV Groß-Bieberau) und Nkansah Lüder (Spvgg Groß-Umstadt) für die Tore sorgen.
Die Vorbereitung startete dieser Tage mit 40 Akteuren. „Das Feedback für das neue Trainerteam ist sehr gut. Die Neulinge machen einfach wieder Lust auf die neue Spielzeit. In dieser wollen wir näher an die Aufstiegsränge herankommen. Wenn die Mannschaft gut in der Vorbereitung arbeitet, ist Platz zwei bis fünf drin. Die Mannschaft muss sich aber jetzt erst finden“, meint der neue Sportliche Leiter abschließend.