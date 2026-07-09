Die SSV Brensbach will näher an die Aufstiegsränge rücken

Elf neue Spieler werden den 22-Mann-Kader bereichern: Besonders gefreut hat Rodemer die Verpflichtung von Schlussmann Alexios Kasmiris, der von Viktoria Urberach nach Brensbach wechselt. Da drückte die SSV besonders der Schuh, nach dem sich Stammtorwart Niklas Schäfer am Kreuzbandriss verletzte. Qualität auch in der Kette: Mit Alexander Schmidt (Spvgg Groß-Umstadt) kommt ein ballsicherer Innenverteidiger. Große Hoffnungen setzt die SSV in Samir El Fahfouhy, einem beim SV Darmstadt 98 ausgebildeten Mittelfeldspieler, den Rodemer einen Supertechniker nennt.Ein großes Talent sei Tim Fischer: Der 17-Jährige bringe alles mit. Phil Krichbaum, der vom Ligarivalen KSG Georgenhausen kommt, ist technisch beschlagen und ein Kandidat für das Zentrum. Vorne sollen Kevin Lautenschläger (22 Spiele beim Gruppenligisten SV Groß-Bieberau) und Nkansah Lüder (Spvgg Groß-Umstadt) für die Tore sorgen.