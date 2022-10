Die SSG Ulm 99 II am Sonntag zu Gast beim VfL Ulm/Neu Ulm

Wegen Unbespielbarkeit des Platzes in Offenhausen, fiel vergangene Woche das Spiel des VfL Ulm/Neu Ulm gehen den FKV Neu Ulm aus. Neu terminiert wurden die Begegnungen auf Donnerstag, den 13. Oktober 19:00 Uhr. Trotz des spielfreien Wochenendes trainierte die Mannschaft um Trainer Kai-Uwe Grün wie gewohnt mit Zusatzeinheiten. Nach dem Sieg gegen Erbach in Böfingen vor zwei Wochen, will der VfL Ulm/Neu Ulm seine Heimbilanz wahren. In dieser Saison konnte nämlich noch keine Mannschaft einen Punkt aus Böfingen entführen. Am kommenden Sonntag um 15:00 Uhr trifft nun der VfL Ulm/Neu Ulm auf die zweite Mannschaft von der SSG Ulm 99. Der VfL Ulm/Neu-Ulm siegte, wie schon berichtet im letzten Spiel vor zwei Wochen gegen den SV Erbach mit 3:1 und liegt mit zwölf Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Aber auch die SSG Ulm 99 II holte sich am letzten Sonntag drei Punkte gegen den SV Grimmelfingen. Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz vom VfL Ulm/Neu-Ulm. Sollte man der derzeitigen Tabelle glauben schenken, so ist bisher der Angriff bei der SSG Ulm 99 II die Problemzone. Nur acht Treffer erzielte man bislang, die bisherige Bilanz der SSG Ulm 99 II in Zahlen ausgedrückt. Zwei Siege, zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Nur einmal ging SSG Ulm 99 II in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Platz. Das war am 28. August gegen den RSV Ermingen. Auch sollte die Hintermannschaft von der SSG Ulm 99 II gewarnt sein, denn im Schnitt trifft die Offensivabteilung vom VfL Ulm/Neu Ulm mehr als zweimal pro Spiel ins Schwarze. Der tabellarische Abstand ist gering, beide Mannschaften trennen nur vier Zähler. Auf dem Papier ist SSG Ulm 99 II zwar nicht der Favorit, insgeheim hofft man, dass man aber die Punkte aus Böfingen entführen kann. Wie immer hoffen wir auf zahlreichen Besuch zum Spiel auf der Böfinger Bezirkssportanlage.