Pierre Heckelmüller (rechts) setzte sich mit der SpVgg Wiesenbach auch gegen die SSV Dillingen durch. – Foto: Thomas Braun

Die SpVgg Wiesenbach bleibt in Lauerstellung Kreisligist hat nach Sieg gegen Dillingen weiter Chancen auf Platz zwei +++ Türk Gücü Lauingen profitiert von den Patzern +++ Offingen setzt den Aufwärtstrend fort Verlinkte Inhalte KL West Gundelfingen II SSV Glött SC Bubesheim Altenmünster + 11 weitere

Die SpVgg Wiesenbach darf zumindest von der Aufstiegsrelegation träumen. Dank des 3:2-Erfolgs gegen die SSV Dillingen sind die Wiesenbacher wieder mitten drin im Rennen. Der Gewinner des Spieltags ist allerdings Türk Gücü Lauingen, das den TSV Burgau mit 3:0 bewzingen konnte und dem Spitzenreiter, der U23 des FC Gundelfingen, dicht auf die Pelle rückt. Weiter im Aufwind ist der TSV Offingen, der sich mit 1:0 gegen den TSV Balzhausen durchsetzte und nun schon vier Zähler Vorsprung auf die Abstiegszone hat.



Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100 Die SpVgg Wiesenbach machte es spannend, setzte sich aber letztlich mit 3:2 gegen die SSV Dillingen durch. Wiesenbach ging in der 36. Minute durch Daniel Heininger in Führung, der aus sieben Metern ins Netz traf. Doch Dillingen antwortete unmittelbar vor der Halbzeit: Berat Kasumi verwandelte einen Elfmeter zum 1:1. Nach der Pause brachte David Berger Wiesenbach erneut in Front (51.), bevor Adonis Isufi für Dillingen den Ausgleich erzielte (73.). In der 83. Minute sorgte Noah Schnitzler dann mit seinem Treffer für den 3:2-Endstand.Schiedsrichter: Michael Neukirch (Kempten) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 120 Der SV Neuburg/Kammel kam gegen den FC Lauingen zu einem verdienten 2:0-Erfolg. Nach torloser erster Halbzeit sorgte Kilian Kustermann kurz nach Wiederanpfiff nach einer Vorlage von Daniel Bobitiu für das 1:0. In der 64. Minute erhöhte Daniel Kalchschmid, als er nach einer Flanke von Max Dopfer, zum 2:0 einköpfte.Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 175 Auch der TSV Balzhausen konnte den Siegszug nicht stoppen, der TSV Offingen gewann 1:0 und landete den fünften Dreier in Folge. Ismail Bülbül gelang in der 28. Minute das alles entscheidende Tor. Nach einem Schuss von Paul Stenzel, der vom Torwart nicht festgehalten werden konnte, nutzte Bülbül die Chance und verwandelte den Abstauber zum 1:0. Trotz weiterer Bemühungen beider Teams blieb es am Ende beim knappen Sieg für Offingen.Schiedsrichter: Kris Streiber (Schretzheim) - Zuschauer: 175



Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100 Im Erlenbachstadion trennten sich der SV Scheppach und die U23 des FC Gundelfingen mit einem torlosen Unentschieden. Die Partie war von intensiven Zweikämpfen geprägt, doch klare Torchancen blieben Mangelware. In der 37. Minute sah Gundelfingens Darius Leimer aufgrund einer Notbremse die Rote Karte. In der Nachspielzeit erhielt Scheppachs Samuel Cilek für ein taktisches Foul die Gelb-Rote Karte.Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 170 Im Lilienstadion erlebten die Fans ein spannendes Duell zwischen der SSV Glött und dem SC Bubesheim, das 2:2 endete. Justin Morais de Almeida brachte die Glötter in der 15. Minute mit in Führung. Nach 34 Minuten erhöhte Benedikt Guggemos per Elfmeter auf 2:0. Doch Esse Francois Akpaloo verkürzte für Bubesheim in der 37. Minute. Eine Zeitstrafe für Tanay Demir (43.) schwächte die Bubesheimer zwischenzeitlich, doch das spielte in der Schlussminute keine Rolle mehr. Da gelang Ömer Güzel noch der Ausgleich.Schiedsrichter: Vladyslav Klymov (Augsburg) - Zuschauer: 170



Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 100 Das Schlusslicht TSV Burgau wehrte sich zwar, konnte die 0:3-Niederlage bei Türk Gücü Lauingen trotzdem nicht verhindern. Ghazi Askar eröffnete in der 31. Minute den Torreigen, als er nach einem Pass von Enes Arslan ins Netz traf. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Venhar Neziri nach Vorarbeit von Askar auf 2:0. In der zweiten Hälfte sah Burgaus Maurice Ullmann die rote Karte (73.), allerdings war auch die Lauinger schon drei Minuten später dezimiert. Sahin Tasdelen hatte Gelb-Rot gesehen (76.). In der Nachspielzeit sorgte Baris Er für den Schlusspunkt zum 3:0, erneut vorbereitet von Askar.Schiedsrichter: Linus Benesch (Adelsried) - Zuschauer: 100

Eine überraschende 1:2-Niederlage musste die TSG Thannhausen gegen den SC Altenmünster einstecken. Der SCA ging in der 33. Minute durch ein Eigentor von Antonio Pejic in Führung. Kurz darauf stellte Pascal Henne in der 39. Minute auf 0:2. Thannhausen antwortete kurz vor der Halbzeit mit einem Freistoßtor von Ibrahim Capar, nachdem Arlind Berisha gefoult worden war. Doch die Mindelstädter mussten bis zur 45. Minute einen weiteren Rückschlag hinnehmen, als Bilal Haboubi die rote Karte sah. In der Nachspielzeit erhielt Meric Capar die gelb-rote Karte, womit die TSG die Partie zu neunt beendete.

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 130