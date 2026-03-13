Die SpVgg Unterhaching will beim Tabellenführer punkten

So jubelte die SpVgg Unterhaching im August 2025 beim 3:0-Heimsieg gegen den 1. FC Nürnberg II. – Foto: Sven Leifer

Unterhaching trifft auf den Tabellenführer der Regionalliga Bayern. Trotz des Verzichts auf die Drittliga-Lizenz bleibt Nürnberg II favorisiert.

Es läuft wieder für die SpVgg Unterhaching, und den jüngsten Erfolgslauf von zuletzt zwei Spielen ohne Niederlage können die Hachinger mit einem Auswärtssieg an diesem Samstag (14 Uhr) beim 1. FC Nürnberg II untermauern. Allerdings trifft die Elf von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auf eine starke Mannschaft, die in der laufenden Saison der Regionalliga Bayern für viel Wirbel gesorgt hat und derzeit souverän die Liga anführt.

Der Hachinger 3:0-Sieg aus der Vorrunde gegen die Nürnberger Talentschmiede vor rund einem halben Jahr ist vor diesem Hintergrund längst abgehakt, und Bender sieht im Duell gegen den Spitzenreiter der Regionalliga Bayern diesmal andere Vorzeichen beim Gegner. „Wir haben Nürnberg schon im Hinspiel gesehen und gemerkt, dass sie eine unfassbar starke Mannschaft haben und sehr guten Fußball spielen. Deswegen ist es auch nicht verwunderlich, dass sie jetzt ganz oben in der Tabelle stehen”, meint der ehemalige Bundesligaprofi.

Allerdings schwebten die Nürnberger zuletzt nicht mehr so sehr auf der Erfolgswelle wie zuvor. Anfang März vermeldete der „Club“, keinen Antrag auf Zulassung für die Drittliga-Saison 2026/27 gestellt zu haben. Prompt folgte im ersten Spiel nach dieser Entscheidung nach zuvor neun Siegen in Serie die erste Niederlage in der Vorwoche. Das U23-Team der Franken von Cheftrainer Andreas Wolf verlor in Ansbach mit 0:2. „Für uns hat dieses jüngste Ergebnis aber keine große Aussagekraft. Wir schauen auf die ganze Saison und auf die neun Siege in Folge davor. Nürnberg hat in vielen Spielen gezeigt, welch hohe Qualität sie haben”, betont SpVgg-Coach Bender.

Mit einem Sieg im Spitzenspiel können sich die Hachinger an den Ligakrösus auf bis zu drei Punkte heranpirschen und im Kampf um die Meisterschaft wieder ein Wörtchen mitreden. Die Vorzeichen für einen Erfolg an der Nürnberger Valznerweiherstraße stehen aus personeller Sicht gut. Mit Ausnahme der Langzeitverletzten sowie Kapitän Markus Schwabl, der wegen muskulärer Probleme weiterhin ausfällt, sind für das Duell beim Spitzenreiter alle Mann an Bord. Im Vergleich zur Wintervorbereitung, mit einigen verletzungs- und krankheitsbedingten Ausfällen, ist Bender nun zufrieden mit dem Leistungsstand seines Kaders. „Jetzt merkt man, dass das Trainingsniveau steigt. Das tut der Mannschaft sehr gut.“ Gute Voraussetzungen, um das Spitzenspiel aus Hachinger Sicht erfolgreich zu meistern.

SpVgg Unterhaching: Avdija – Ehlich, Stiefler, Winkler, Breuer – Müller, Ortel, Gevorgyan, Skarlatidis – Hannemann, Meier