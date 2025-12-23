Die SpVgg Unterhaching unterstützt 50 Rentner mit je 200 Euro im Monat

Der Verein hilft mit Lichtblick Seniorenhilfe bedürftigen Senioren aus der Region. Einmal im Monat gibt es ein gemeinsames Mittagessen.

Gerade in der Weihnachtszeit, wenn Nächstenliebe und Zusammenhalt besonders spürbar sein sollten, rückt ein Thema verstärkt in den Fokus, das in der Gesellschaft oft übersehen wird: Altersarmut. Die SpVgg Unterhaching zeigt hier eindrucksvoll, dass soziales Engagement weit über den Fußball hinausgehen kann. Gemeinsam mit dem gemeinnützigen Verein Lichtblick Seniorenhilfe unterstützt der Traditionsverein ältere Menschen in finanzieller Not.

Über den vereinseigenen Sozialverein Haching schaut hin fördert die SpVgg Unterhaching aktuell 50 bedürftige Rentnerinnen und Rentner aus dem gesamten Hachinger Tal. Jede und jeder von ihnen erhält monatlich 200 Euro, eine Hilfe, die für viele Betroffene einen spürbaren Unterschied im Alltag bedeutet – sei es für die Miete, Lebensmittel oder dringend benötigte Medikamente.

Für Präsident Manfred Schwabl ist dieses Engagement eine echte Herzensangelegenheit. „Wir wollen vor der Haustür helfen“, betont er. Es gehe darum, Verantwortung für die Region zu übernehmen und dort Unterstützung zu leisten, wo sie unmittelbar gebraucht werde. Gerade ältere Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und dennoch im Alter in finanzielle Not geraten sind, dürften nicht vergessen werden. Einmal im Monat lädt die SpVgg die von ihr unterstützten Senioren in das vereinseigene Wirtshaus im Unterhachinger Sportpark zum Mittagessen ein – der Unterhachinger Stammtisch ist ein Höhepunkt im Alltag der Senioren. „Das ist so wichtig, dass die Senioren mal raus und unter Leute kommen“, sagt Jelica Komljenovic von Lichtblick Seniorenhilfe. Am Anfang sei es für die Bedürftigen oft schwierig, die Schamgrenze zu überwinden. Doch wenn das erstmal geschafft ist freuen sich die Senioren auf das Ratschen und Essen bei der SpVgg. „Wenn man kein Geld hat, um sich auswärts mal einen Kaffee kaufen zu können, wird die Einsamkeit im Alter zu einem immer größeren Problem“, berichtet Jelica Komljenovic aus ihrem Arbeitsalltag.

Ausgewählt wurden die 50 Rentner und Rentnerinnen von Lichtblick Seniorenhilfe. Und wie es der Zufall so will, gab es dann im Hachinger Wirthaus ein großes Wiedersehen. Einer der Senioren ist nämlich Josef Hirmer, der früher Jugentrainer beim FC Bayern war und vor über 40 Jahren in der B-Jugend den jungen Manni Schwabl trainiert hat. „Und hier haben wir uns wiedergesehen“, erzählt Schwabl und umarmt seinen früheren Trainer.

Ein wichtiger Partner bei diesem Projekt ist die Otto-und-Therese Stumpf-Stiftung, die die Initiative maßgeblich unterstützt. „Da unterstützt uns die Stumpf-Stiftung sehr stark“, erklärt Schwabl dankbar. Nur durch diese Zusammenarbeit sei es möglich, die monatlichen Hilfszahlungen in dieser Größenordnung dauerhaft sicherzustellen.

Der Kooperationspartner Lichtblick Seniorenhilfe mit Sitz in München zählt zu den bedeutendsten Organisationen im Kampf gegen Altersarmut in Deutschland. Der Verein hilft unbürokratisch und schnell, finanziert sich ausschließlich über Spenden und betreut deutschlandweit mehr als 31 000 Seniorinnen und Senioren.

Neben finanziellen Soforthilfen legt Lichtblick Seniorenhilfe großen Wert auf persönliche Zuwendung und den Kampf gegen Einsamkeit im Alter – ein Aspekt, der gerade in der dunklen Jahreszeit besonders wichtig ist. Weitere Informationen zu Projekten und Unterstützungsmöglichkeiten finden sich auf der Internetseite des Vereins.