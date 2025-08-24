Die SpVgg Unterhaching überwindet Illertissen-Trauma

Beim Angstgegner FV Illertissen gelingt den Regionalliga-Fußballern der SpVgg Unterhaching diesmal ein 2:1-Auswärtssieg.

Unterhaching – Zweimal im Pokal und einmal in der Regionalliga Bayern haben die Hachinger in den vergangenen Jahren bereits auswärts beim FV Illertissen verloren. Besonders schmerzhaft war die Finalniederlage zuletzt am 24. Mai, als die Hachinger mit 0:1 unterlagen und somit den Illertissenern die Qualifikation für den DFB-Pokal überlassen mussten. Im jetzigen Regionalligaspiel wiederholte sich für die Hachinger das Schreckensszenario vor 724 Zuschauern im Illertissener Vöhlinstadion nicht noch einmal. Gegen die Illertissener, die an gleicher Stelle nur wenige Tage zuvor in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb gekegelt hatten, gewannen die Hachinger diesmal mit 2:1 (1:0).

Allerdings musste die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auch diesmal bis zum Schluss kämpfen, um den fünften Sieg im fünften Saisonspiel unter Dach und Fach zu bringen. „Wir mussten am Ende noch etwas Zittern und alles reinwerfen, haben am Ende aber schon verdient gewonnen“, sagte Hachings Innenverteidiger Manuel Stiefler.

Die Hausherren boten dem Ligaprimus auch diesmal von Beginn an Paroli. Erst Stiefler konnte dann nach Freistoß-Vorlage von Simon Skarlatidis kurz vor der Pause das 0:1 per Kopfball erzielen (45.). Nach dem Seitenwechsel schlug dann Liga-Top-Torjäger Jorden Aigboje mit seinem fünften Saisontreffer eiskalt zu. Der 22-jährige Hachinger Sommerneuzugang wurde von Christopher Negele bedient und traf mit einem Drehschuss sehenswert in den Winkel zum 0:2 (55.).

Die Vorentscheidung war dies allerdings noch lange nicht und die Hausherren bäumten sich gegen die drohende Niederlage auf. Haching konnte sich dabei bei Torwart Avdija bedanken, der sowohl im Eins-gegen-Eins mit Milos Cocic (58.) als auch beim Kopfball von Denis Milic (63.) mit einer starken Parade einen Gegentreffer verhinderte. Erst beim 1:2 durch einen Freistoß von Cocic war Avdija machtlos (73.). Kurz darauf hätte Illertissens Tobias Rühle den Pokalschreck vom Mai wiederholt, doch der Angreifer verpasste aus kurzer Distanz das Tor (75.). „Zum Schluss haben wir, wie in den letzten Spielen, etwas die Kontrolle verloren“, monierte Stiefler.

Diese kleine Selbstkritik des Defensiv-Routiniers blieb für die Hachinger verschmerzbar. Der Angstgegner Illertissen wurde nach zuvor zwei Pleiten überwunden und zudem die Tabellenführung vor dem anstehenden Spitzenspiel gegen den punktgleichen Verfolger 1. FC Nürnberg II verteidigt.

FV Illertissen – SpVgg Unterhaching 1:2 (0:1) SpVgg Unterhaching: Avdija – Schwabl (68. Winkler), Stiefler, Pfluger, Breuer – Skarlatidis, Ortel, Gevorgyan, Negele – Aigboje (77. Leuthard), Pfeiffer (90. Hannemann) Tore: 0:1 Stiefler (45.), 0:2 Aigboje (55.), 1:2 Neuberger (90.+1)