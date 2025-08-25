Torschütze zum 2:0 Jorden Aigboje (Unterhaching, 17) mit Torjubel, Jubel, Torjubel, Torerfolg, celebrate the goal, goal, celebration, Jubel ueber das Tor, optimistisch, Einzelbild, Aktion, Action – Foto: Sven Leifer

Die SpVgg Unterhaching überwindet das Illertissen-Trauma

Beim Angstgegner FV Illertissen gelingt den Regionalliga-Fußballern der SpVgg Unterhaching diesmal ein 2:1-Auswärtssieg.

Unterhaching – Zweimal im Pokal und einmal in der Regionalliga Bayern haben die Hachinger in den vergangenen Jahren bereits auswärts beim FV Illertissen verloren. Besonders schmerzhaft war die Finalniederlage zuletzt am 24. Mai, als die Hachinger mit 0:1 unterlagen und somit den Illertissenern die Qualifikation für den DFB-Pokal überlassen mussten. Im jetzigen Regionalligaspiel wiederholte sich für die Hachinger das Schreckensszenario vor 724 Zuschauern im Illertissener Vöhlinstadion nicht noch einmal. Gegen die Illertissener, die an gleicher Stelle nur wenige Tage zuvor in der ersten Runde des DFB-Pokals den Zweitligisten 1. FC Nürnberg aus dem Wettbewerb gekegelt hatten, gewannen die Hachinger diesmal mit 2:1 (1:0). Fr., 22.08.2025, 19:00 Uhr FV Illertissen Illertissen SpVgg Unterhaching Haching 1 2 + Video

Allerdings musste die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender auch diesmal bis zum Schluss kämpfen, um den fünften Sieg im fünften Saisonspiel unter Dach und Fach zu bringen. „Wir mussten am Ende noch etwas Zittern und alles reinwerfen, haben am Ende aber schon verdient gewonnen“, sagte Hachings Innenverteidiger Manuel Stiefler. Die Hausherren boten dem Ligaprimus auch diesmal von Beginn an Paroli. Erst Stiefler konnte dann nach Freistoß-Vorlage von Simon Skarlatidis kurz vor der Pause das 0:1 per Kopfball erzielen (45.). Nach dem Seitenwechsel schlug dann Liga-Top-Torjäger Jorden Aigboje mit seinem fünften Saisontreffer eiskalt zu. Der 22-jährige Hachinger Sommerneuzugang wurde von Christopher Negele bedient und traf mit einem Drehschuss sehenswert in den Winkel zum 0:2 (55.).