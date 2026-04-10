Die SpVgg Unterhaching jagt nach dem Sieg die Würzburger Kickers

Klare Anweisung: Hachings Trainer Sven Bender moniert einige Nachlässigkeiten. – Foto: brouczek

Nach zwei Niederlagen gewann Unterhaching zuletzt deutlich. Nun soll gegen Augsburg der zweite Tabellenplatz näher rücken.

Sieben Spieltage hat die SpVgg Unterhaching noch Zeit, um den zweiten Tabellenplatz in der Regionalliga Bayern von den einen Punkt entfernten Würzbuger Kickers zurückzuerobern. Nach zuvor zwei Niederlagen in Serie gewann der Zweite zuletzt klar mit 3:0 beim Abstiegsaspiranten Aschaffenburg und schöpft daraus Mut für die verbleibenden Wochen. „Ich hoffe, dass dies der Dosenöffner war für das, was jetzt kommt“, meint SpVgg-Cheftrainer Sven Bender.

Insbesondere die Chancenverwertung ließ in vielen Spielen der Rückrunde bei der SpVgg zuletzt zu wünschen übrig. In Aschaffenburg konnten die Hachinger diesem Abwärtstrend erfolgreich entgegenwirken. Vor allem Angreifer Jeroen Krupa erwies sich hierbei als effektiv. Im Vergleich zum einen oder anderen erfolglosen Offensivkollegen, präsentierte der 22-Jährige seit langer Zeit erstmals wieder als Startelfspieler seine Qualitäten. Der Hachinger Sommerneuzugang vom Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg II war vor knapp drei Wochen beim 1:0 gegen Eichstätt bereits als Joker mit einem Tor erfolgreich gewesen und erzielte in Aschaffenburg sein drittes Saisontor. In der Hinrunde war der einst beim 1. FC Kaiserslautern in der Jugend ausgebildete Krupa im Hachinger Trikot fast nur zu Kurzeinsätzen gekommen. Nach einer überstandenen Verletzungspause zu Jahresbeginn scheint der Angreifer mit Drittligaerfahrung beim FC Ingolstadt nun so langsam Fahrt aufzunehmen.

Der kommende Gegner der Hachinger befindet sich tief im Abstiegskampf der Regionalliga Bayern. Hier stemmen sich derzeit fünf Vereine gegen einen möglichen Bayernliga-Abstieg. Dazu gehören auch die Schwabenritter, die derzeit einen der beiden Relegationsplätze belegen. Die Mannschaft von Cheftrainer Matthias Ostrzolek, der den Verein nach Saisonende in Richtung Wacker Burghausen verlassen wird, benötigt weitere Erfolge, um sich auf den ersten Nichtabstiegsplatz zu retten. Zuletzt waren die Augsburger gut drauf, in den sechs Spielen nach der Winterpause verlor die Mannschaft mit einigen ehemals beim Bundesligisten FC Augsburg in der Jugend ausgebildeten Spielern nur zweimal. „Eine Mannschaft, die immer mal wieder Spiele gewinnen kann. Da müssen wir sehr respektvoll auftreten. Sie sind für alles gut und können jeden Gegner schlagen“, so Bender über die Schwaben.