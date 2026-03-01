Die SpVgg Unterhaching II patzt gegen den Tabellenletzten

Die SpVgg Unterhaching II kam nur zu einem 0:0 gegen Neuperlach. Neuzugang Stejapanovic blieb beim Debüt unauffällig.

Das hat man sich bei der SpVgg Unterhaching II ganz anders vorgestellt. Zum Landesliga-Start nach der Winterpause kam die Spieltagsmannschaft gegen den abgeschlagenen Letzten SV Neuperlach nicht über ein 0:0 hinaus. Im Meisterrennen hat man damit zwei Punkte verloren. Für den Gast war das erst der fünfte Saisonpunkt im 22. Spiel und das erste Saisonspiel ohne Gegentor.

Trainer Thomas Kasparetti hatte vor dem Spiel gewarnt, dass der abgeschlagene Letzte einen großen Wechsel im Kader hatte und deshalb eine Wundertüte ist. Diese Überraschung war gewaltig, weil die junge Mannschaft der Gäste griffig und giftig in die Zweikämpfe ging. Neuperlach wehrte sich beeindruckend und hatte Kicker auf dem Platz, die sich unabhängig von der Tabellensituation auf der gehobenen Bühne der Fußball-Landesliga präsentieren wollten.

„Die erste Halbzeit haben wir verschlafen“, sagte später Trainer Thomas Kasparetti. 45 Minuten lang plätscherte das Geschehen ereignislos dahin und das torlose 0:0 zur Pause war alternativlos. Das änderte sich dann in Durchgang zwei, weil dann die Hachinger deutlich dominanter auftraten und viel Ballbesitz hatten. Die Hachinger kamen natürlich auch in die Box des Gegners, aber auch mit dem gestiegenen Druck gab es nicht die große Salve der knackigen Torchancen.

Im Winter wechselte Laris Stejapanovic vom Nachbarn TSV Grünwald zur SpVgg Unterhaching und nun machte die Nummer eins der Landesliga-Torschützenliste (19 Tore) sein erstes Pflichtspiel im neuen Trikot. Die Leistung zum Debüt war eher unauffällig, wobei der Spieler bei einer Mischung aus den Mittelfeldpositionen Zehn und Acht eine neue Rolle bekommen hat. Die jungen Spieler werden mit den Vorgaben eingesetzt, die auch bei der ersten Mannschaft eingefordert werden.