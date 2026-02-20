Die Spvgg Sterkrade-Nord II will "weiterhin oben mitmischen" Die Spvgg Sterkrade-Nord II steht nach 18. Spieltagen mit 38 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz. Mit nur sechs Zählern Rückstand auf die Spitze ist die Meisterschaft weiterhin in Reichweite für die Mannschaft von Cheftrainer Dustin Vogt. von Tristan Benten · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser

Sterkrade-Nord II spielt eine starke Saison – Foto: Michael Werner

Die vergangene Saison endete für die Spvgg Sterkrade-Nord II auf einem starken dritten Platz. Nach dem Aufstieg in der Saison 2023/24 war es ein erste Ausrufezeichen der Mannschaft von Übungsleiter Dustin Vogt. Auch in der laufenden Saison sorgt sein Team erneut für Aufsehen und steht mit 38 Punkten auf dem vierten Rang - nur sechs Zähler hinter der Tabellenführung.

Souveräner Rückrundenstart Auf die Frage, wie er auf den Start in das Jahr 2026 zurückblickt, antwortete Vogt: "Generell sehr positiv. Die Vorbereitung war, wie bei vielen Teams, durch die widrigen Witterungsbedingungen nicht optimal und Trainingsinhalte mussten mehrfach ungeplant werden, wodurch die Vorbereitung sehr holprig verlief." Er fügte noch hinzu: "Umso erfreulicher war es für mich zu sehen, dass wir zu Beginn der Rückrunde mit einem klaren Auftreten einen souveränen Heimsieg gegen Welheim einfahren konnten. Daher blicke ich insgesamt sehr zufrieden auf den Start ins Jahr 2026 und bin sehr zuversichtlich für die kommenden Wochen." Nach der kurzen Vorbereitungszeit schlug seine Mannschaft den FC Welheim II souverän mit 5:1 und verteidigte somit den vierten Rang - gleichzeitig blieb die Spvgg an der Tabellenspitze dran.

Im Hinblick auf die Rückrunde sagte der Cheftrainer: "Unser Ziel ist es, so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und möglichst lange unter den Top Vier zu bleiben. Wir wollen die Saison attraktiv und spannend gestalten und weiterhin oben mitmischen." In der vergangenen Spielzeit endete die Zweitvertretung des Bezirksligisten auf dem dritten Platz - allerdings standen zwischen der Spvgg und einem möglichen ersten Rang ganze 16 Punkte. Aktuell sind es jedoch nur sechs Zähler, die zwischen Sterkrade und der Tabellenführung stehen. Trotz dieses geringen Abstands will der Chefcoach nicht zu weit denken. "Hierbei wollen wir jedoch nicht zu weit blicken. Was bedeutet, dass wir uns fokussiert auf jedes einzelne Spiel vorbereiten und der Mannschaft dafür klare Zielvorgaben mit an die Hand geben", verriet er.