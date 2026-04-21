 2026-04-20T12:45:22.080Z

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Die Spvgg Seeheim-Jugenheim stellt sich neu auf

Veränderungen bei der SpVgg Seeheim-Jugenheim: Der erste Vorsitzende, der Abteilungsleiter und der Sportliche Leiter übergeben ihre Ämter +++ Zudem gibt es einen Trainerwechsel

von Stephan Stähler · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Thomas Stöhr wird im Frühjahr 2027 nicht mehr für den Vorsitz bei der SpVgg Seeheim-Jugenheim kandidieren. (Archiv)
Thomas Stöhr wird im Frühjahr 2027 nicht mehr für den Vorsitz bei der SpVgg Seeheim-Jugenheim kandidieren. (Archiv) – Foto: Jürgen Buxmann

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Thomas Stöhr
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SEEHEIM-JUGENHEIM. Auch sechs Spieltage vor Saisonende in der Kreisoberliga steckt die SpVgg Seeheim-Jugenheim mittendrin im Abstiegskampf. Aktuell belegt die Elf von Trainer Bilal Dag Relegationsplatz 15, am Sonntag setzte es eine heftige 0:7-Klatsche beim SV St. Stephan Griesheim.

Unabhängig vom weiteren Saisonverlauf haben die Verantwortlichen um den ersten Vorsitzenden Thomas Stöhr bereits die Weichen für die Zukunft gestellt. Neben Stöhr werden zur neuen Spielzeit auch der langjährige Abteilungsleiter Werner Ahl (72) sowie Peter Polak (70) als Sportlicher Leiter ihre Aufgaben abgeben. Ahl und Polak kamen im Sommer 2007 vom SV Germania Eberstadt zur Spvgg Seeheim-Jugenheim.

Alle Hintergründe lest ihr im plus-Artikel bei Echo Online.


So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
SV St. Stephan Griesheim
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