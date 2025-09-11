Die SpVgg Lindau feiert einen 5:1 Heimsieg

Am letzten Sonntag feierte die Heimmannschaft einen überzeugenden 5:1-Sieg gegen die Spielgemeinschaft Waltershofen /Immenried/Gebrazhofen. Von Beginn an war klar, wer das Spiel bestimmen würde: Die Gastgeber übernahmen sofort die Kontrolle und ließen den Ball sicher durch die eigenen Reihen laufen.

In der 38. Minute fiel das 1:0 durch Tolga Korkmaz, nach einer Balleroberung in der gegnerischen Hälfte durch Neuzugang Omar. Kurz nach der Pause, in der 48. Minute, erzielte Kaan Basar nach einer Ecke das 2:0. Eine Minute später, in der 49. Minute, nutzte der Gästespieler Linus Krug eine Unachtsamkeit der Lindauer Abwehr clever aus und erzielte den Anschlusstreffer zum 2:1.

Die SpVgg Lindau ließ sich aber vom Gegentor nicht beeinflussen. Direkt mit dem Anstoß übernahm Omar von der Mittellinie aus die Verantwortung, spielte vier Gegenspieler aus und bediente seinen Mitspieler Djamel Yachir mit einem Pass hinter die Abwehrkette, sodass dieser dann allein vor dem gegnerischen Torwart stand und das von den Lindauer Fans umjubelte 3:1 schoss.