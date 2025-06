Die SpVgg Langerringen steht im "Finale"

Die SpVgg Langerringen musste an ihre Grenzen gehen, um den ersten Schritt Richtung Wiederaufstieg zu machen. Am Ende machten sich zwar Wadenkrämpfe bemerkbar, doch die änderten nichts am 2:1-Erfolg gegen den TSV Inchenhofen.

Nach verhaltenem Beginn hatte Robin Keiß die SpVgg in Führung gebracht. Wobei der Ball eher als Vorlage gedacht war, doch alle Beine verfehlten die Kugel, die letztlich im Netz landete. In der Folge wurde die Partie etwas ruppig, Spielfluss kam kaum auf. Spannend wurde es dann in der Schlussphase. Auf Vorarbeit von Sebastian Pachaly gelang Elias Landsbeck der Ausgleich und sorgte für Extase bei den den TSV-Fans. Aber nur kurz, denn nach einem Freistoß köpfte Marco Bergmair beim Rettungsversuch den Ball ins eigene Netz. Langerringen war wieder vorne und brachte diesen Vorsprung über die Zeit.

Schiedsrichter: Moritz Hägele (Neuburg) - Zuschauer: 808 in Kissing

Tore: 1:0 Robin Keiß (19.), 1:1 Elias Landsbeck (77.), 2:1 Marco Bergmair (80./Eigentor)

Dramatik pur in Ronsberg. Erst das Elfmeterschießen brachte die Entscheidung zugunsten des SV Oberegg, der sich in der Summe mit 9:8 gegen die SG Betzigau/Wildpolsried durchsetzte. Dabei sah es für die Oberegg zunächst gar nicht gut aus. Zwar gelang dem SVO durch Lucas Zingerle der Führungstreffer, zur Pause lag jedoch die SG durch die Treffer von Pius Rist, Lukas Liebmann und Maxi Betz mit 3:1 vorne.

Im zweiten Abschnitt drehte Oberegg richtig auf, der schnelle Anschlusstreffer von Elias Maurus beflügelte den SVO - und Maurus traf auch zum 3:3. Dabei blieb es bis zum Ende der Verlängerung, dann nahm das Drama seinen Lauf. Oberegg legte vor, Betzigau glich immer wieder aus. Mit einer Ausnahme, denn nachdem Christian Melder zum 9:8 getroffen hatte, verpasste Theodorf Finger den Gleichstand. Womit der Aufstiegstraum des Fusionsklubs platzte.

Schiedsrichter: Sebastian Fleschhut (Seeg) - Zuschauer: 1200 in Ronsberg

Tore: 1:0 Lucas Zingerle (14.), 1:1 Pius Rist (24.), 1:2 Lukas Liebmann (27.), 1:3 Maxi Betz (44.), 2:3 Elias Maurus (48.), 3:3 Elias Maurus (72.)

Elfmeterschießen: 4:3 Christian Müller, 4:4 Pius Rist, 5:4 Lucas Zingerle, 5:5 Martin Brack, 6:5 Christoph Neher, 6:6 Marc Penz, 7:6 Sebastian Huber, Tobias Rossmann (Betzigau) verschießt, Martin Fischer (Oberegg), 7:7 Maxi Betz, 8:7 Christian Faulstich, 8:8 Tobias Lask, 9:8 Christian Melder, Theodor Finger (Betzigau) verschießt

Dominik Kohnle (links) erzielte für Reimlingen auch gegen die TSG Thannhausen ein Tor. – Foto: Karlheinz Geiger