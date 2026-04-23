Die SpVgg Lagerlechfeld greift nach dem Strohhalm

Lagerlechfelds Kevin Heinz (rechts) wird hier von der Babenhauser Abwehr gebremst, trotzdem hatte er am Ende Grund zur Freude. – Foto: Hieronymus Schneider

Die SpVgg Lagerlechfeld hat die rote Laterne in der Bezirksliga Süd abgegeben und schöpft nach dem 1:0-Sieg gegen den TSV Babenhausen neue Hoffnung. Auf den Relegationsrang 14 sind es nur noch fünf Zähler Rückstand. Neuer Spitzenreiter ist der VfL Kaufering, der dank des 1:0-Erfolgs beim FC Königsbrunn am SV Mering und TSV Bobingen vorbeizog.

Der Schlüssel für den Erfolg der SpVgg Lagerlechfeld war, dass das Kellerkind nach dem überraschenden 0:0 gegen den TSV Bobingen defensiv erneut gut stand. So reichte ein Treffer zum 1:0-Erfolg gegen den TSV Babenhausen.

Nach einer Ecke von Alexander Kergel traf Yannic Tauscher früh mit einem Volleyschuss aus der Drehung zum 1:0. Die Babenhauser schwächten sich nach nicht einmal einer halben Stunde selbst, weil Mergim Miroci wegen einer Beleidigung seines Gegenspielers in unmittelbarer Nähe der Schiedsrichterin Isabel Schatz mit roter Karte vom Platz geschickt wurde.

Trotz Unterzahl erhöhte der TSV nach einer Stunde den Druck. Torjäger Fatih Ademi prüfte Pachera mit einem Volleyschuss und in der 79. Minute rettete der Keeper gegen ihn mit Fußabwehr. Manuel Hust zielte knapp über die Latte und beim nächsten Angriff konnte Peter Sachse-Scholz gerade noch zur Ecke klären. Ein Freistoß von Simon Fischäß landete an der Oberkante der Latte und Fatih Ademi traf nur das Außennetz. Pech hatte Lagerlechfelds Spielertrainer Daniel Raffler, der nur 19 Minuten nach seiner Einwechslung wegen einer Zerrung wieder raus musste. (hs) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Isabel Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 85

Tor: 1:0 Yannic Tauscher (9.)

Rote Karte: Mergim Miroci (28./TSV Babenhausen)

Der FC Königsbrunn war nahe dran an einem Punktgewinn, doch letztlich setzte sich der neue Spitzenreiter VfL Kaufering mit 1:0 durch. Bis zur 70. Minute konnten die Brunnenstädter den spielstarken VfL im Zaum halten und immer wieder Nadelstiche nach vorne setzen. Als Dominik Danowski aber zum Abschluss kam, war FCK-Torwart Lukas Baur machtlos. Der Pechvogel des FCK war Björn Gniot, der in der 90. Minute für Fabio Blasi ins Spiel kam und in der Nachspielzeit mit der roten Karte vom Platz flog. Bei einem Zweikampf hat er seinen Gegenspieler mit dem Fuß im Gesicht getroffen. (hs) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Florian Schatz (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 130

Tor: 0:1 Dominik Danowski (70.)

Rote Karte: Björn Gniot (90.+6/FC Königsbrunn)