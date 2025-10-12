Die SpVgg Joshofen dreht mächtig auf

In der Bezirksliga Nord setzt sich der Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim immer weiter von der Abstiegszone ab. Gegen den VfL Ecknach gelang ein überzeugender 5:1-Erfolg. Weniger gut lief es für den Spitzenreiter TSV Haunstetten, der gegen den VfR Neuburg eine 0:2-Heimniederlage einstecken musste.

Zur Pause durfte der VfL Ecknach zumindest dem Ergebnis nach noch auf etwas Zählbares hoffen, obwohl die SpVgg Joshofen-Bergheim bereits die erste Halbzeit dominiert hatte. Mit 1:2 lag der Tabellendritte auf dem Kunstrasenplatz am Neuburger Stadtrand zurück, doch die Hoffnung auf einen Punkt platzte schnell. Am Ende hatte der Neuling mit 5:1 gewonnen.

Während die Ecknacher oftmals mit Standprobleme auf dem für sie eher ungewohnten Geläuf sowie der schnelleren Ball-Geschwindigkeit zu kämpfen hatten, kam der ebene Untergrund den spielstarken Einheimischen sichtlich entgegen. Noah Zeller und Julian Sager sorgten für das 2:0, der Anschlusstreffer von Maximilian Rauch war für den VfL schmeichelhaft.

Als dann Robert Zisler nach der Pause den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte, war die Vorentscheidung gefallen. Im Anschluss schraubten Lucas Möller und erneut Noah Zeller das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe. (disi) Lokalsport NR

Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 170

Tore: 1:0 Noah Zeller (27.), 2:0 Julian Sager (30.), 2:1 Maximilian Rauch (44.), 3:1 Robert Zisler (56.), 4:1 Lucas Möller (73.), 5:1 Noah Zeller (78.)

Eine Halbzeit lang tat sich der VfR Jettingen schwer, am Ende aber setzte sich der Favorit mit 4:1 gegen die U23 des FC Gundelfingen durch. Wieder einmal fing sich das Schlusslicht zu einfache Gegentore. Trotz guter Vorstellung im ersten Abschnitt lag der FCG zur Pause hinten. Dominik Wohnlich hatte die Flanke von Nico Di Doi per Kopf zum 0:1 verwertet. Wobei die Gundelfinger vergeblich monierten, dass der Ball zuvor schon die Torauslinie überschritten hatte.

Klarer war die Sache nach dem Seitenwechsel, als Daniel Heidenberger mit seinem Doppelpack für die schnelle Entscheidung sorgte. Jettingen hatte das Geschehen nun im Griff und legten durch Wohnlich sogar das 0:4 nach, bevor die Grün-Weißen wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis hatten. Marvin Meier gelang mit einem platzierten Schuss ins lange Eck das 1:4.

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 155

Tore: 0:1 Dominik Wohnlich (24.), 0:2 Daniel Heidenberger (49.), 0:3 Daniel Heidenberger (53.), 0:4 Dominik Wohnlich (71.), 1:4 Marvin Meier (77.)