Die SpVgg Joshofen dreht mächtig auf

In der Bezirksliga Nord setzt sich der Aufsteiger SpVgg Joshofen-Bergheim immer weiter von der Abstiegszone ab. Gegen den VfL Ecknach gelang ein überzeugender 5:1-Erfolg. Weniger gut lief es für den Spitzenreiter TSV Haunstetten, der gegen den VfR Neuburg eine 0:2-Heimniederlage einstecken musste.
Zur Pause durfte der VfL Ecknach zumindest dem Ergebnis nach noch auf etwas Zählbares hoffen, obwohl die SpVgg Joshofen-Bergheim bereits die erste Halbzeit dominiert hatte. Mit 1:2 lag der Tabellendritte auf dem Kunstrasenplatz am Neuburger Stadtrand zurück, doch die Hoffnung auf einen Punkt platzte schnell. Am Ende hatte der Neuling mit 5:1 gewonnen.
Während die Ecknacher oftmals mit Standprobleme auf dem für sie eher ungewohnten Geläuf sowie der schnelleren Ball-Geschwindigkeit zu kämpfen hatten, kam der ebene Untergrund den spielstarken Einheimischen sichtlich entgegen. Noah Zeller und Julian Sager sorgten für das 2:0, der Anschlusstreffer von Maximilian Rauch war für den VfL schmeichelhaft.
Als dann Robert Zisler nach der Pause den alten Zwei-Tore-Abstand wieder herstellte, war die Vorentscheidung gefallen. Im Anschluss schraubten Lucas Möller und erneut Noah Zeller das Ergebnis noch auf 5:1 in die Höhe. (disi) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Paul Schmidt (Dillingen) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Noah Zeller (27.), 2:0 Julian Sager (30.), 2:1 Maximilian Rauch (44.), 3:1 Robert Zisler (56.), 4:1 Lucas Möller (73.), 5:1 Noah Zeller (78.)
Eine Halbzeit lang tat sich der VfR Jettingen schwer, am Ende aber setzte sich der Favorit mit 4:1 gegen die U23 des FC Gundelfingen durch. Wieder einmal fing sich das Schlusslicht zu einfache Gegentore. Trotz guter Vorstellung im ersten Abschnitt lag der FCG zur Pause hinten. Dominik Wohnlich hatte die Flanke von Nico Di Doi per Kopf zum 0:1 verwertet. Wobei die Gundelfinger vergeblich monierten, dass der Ball zuvor schon die Torauslinie überschritten hatte.
Klarer war die Sache nach dem Seitenwechsel, als Daniel Heidenberger mit seinem Doppelpack für die schnelle Entscheidung sorgte. Jettingen hatte das Geschehen nun im Griff und legten durch Wohnlich sogar das 0:4 nach, bevor die Grün-Weißen wenigstens noch ein kleines Erfolgserlebnis hatten. Marvin Meier gelang mit einem platzierten Schuss ins lange Eck das 1:4.
Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 155
Tore: 0:1 Dominik Wohnlich (24.), 0:2 Daniel Heidenberger (49.), 0:3 Daniel Heidenberger (53.), 0:4 Dominik Wohnlich (71.), 1:4 Marvin Meier (77.)
Ein gerechtes 2:2 gab es unter dem Flutlichtspiel zwischen dem TSV Zusmarshausen und dem BC Rinnenthal. Es entwickelte sich eine spielerisch ansehnliche Partie, in einer Drangphase ging der TSV durch Fabian Strehle in Führung. Die Freude über den Treffer währte jedoch nur kurz, denn vom Anstoß weg dauerte es nur knapp 15 Sekunden, bis die Rinnenthaler durch Elias Bradl zum Ausgleich kamen. Der Ausgleich gab dem BCR Selbstvertrauen. Sie übernahmen in der Schlussviertelstunde der ersten Hälfte die Kontrolle und kamen durch Maximilian Merwald zur Führung.
Nach dem Seitenwechsel standen die Rinnenthaler tief und setzten auf Konter. Zusmarshausen biss sich am Abwehrriegel die Zähne aus. Dann fand Moritz Schönwälder Torjäger Marc Sirch mit einem Tiefenball. Der blieb wie gewohnt ruhig und traf zum 2:2. Kurz vor Schluss gab es noch die Rote Karte für Sebastian Lindermayr, der Sirch knapp hinter der Mittellinie als letzter Mann stoppte. (fabs) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Lukas Schregle (Biessenhofen) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Fabian Strehle (27.), 1:1 Elias Bradl (29.), 1:2 Maximilian Merwald (39.), 2:2 Marc Sirch (71.)
Rote Karte: Sebastian Lindermayr (86./BC Rinnenthal)
Der TSV Wertingen hat das richtungsweisende Kellerduell gegen den FC Horgau mit 0:1 verloren. Schon in der Anfangsphase war spürbar, worum es ging: Beide Teams führten die Zweikämpfe intensiv, Chancen blieben zunächst Mangelware.
Nach dem Seitenwechsel erwischte Horgau den besseren Start. Nach einem Foul von Andreas Kotter entschied der Schiedsrichter auf Strafstoß, den Torhüter Felix Häberl ausführte und sicher verwandelte - 0:1. In der Folge drängte Wertingen auf den Ausgleich, vergab jedoch beste Chancen: Erst schoss Samir Hassan aus fünf Metern neben das Tor (62.), dann scheiterte Florian Eising mit einem abgefälschten Schuss an Häberl (77.). Nur wenige Minuten später hatte Andreas Kotter Pech, als sein fulminanter Distanzschuss aus 25 Metern an den Innenpfosten krachte (86.). Horgau verteidigte mit den Vorsprung viel Einsatz. (thmi) Lokalsport WZ
Schiedsrichter: Patrick Höpfler (Zell-Bruck) - Zuschauer: 200
Tor: 0:1 Felix Häberl (54./Foulelfmeter)
Der TSV Meitingen kann zuhause doch noch gewinnen. Nach drei Heimniederlagen in Folge durften die Schwarz-Weißen über den 1:0-Erfolg gegen den TSV Dinkelscherben jubeln. In der ersten Halbzeit blieb vieles Stückwerk, viele Pässe landeten im Nirgendwo. Der entscheidende Treffer von Lukas Erhard war dann einer der wenigen Höhepunkte der Partie. Beim 1:0 zimmerte der sträflich allein gelassene Meitinger Angreifer den Ball nach Freistoßflanke von Simon Kewitz volley unter die Latte. „Wir hätten den Sack viel früher zumachen müssen. So haben wir es uns selber schwer gemacht“, konstatierte Trainer Andreas Wessig und dachte dabei an einen indirekten Freistoß nach Rückpass zum Torwart, den Michael Meir vom Elfmeterpunkt aus in die Mauer jagte (52.), und einen Lupfer von Arthur Fichtner, der am langen Eck vorbei ging (73.). Dinkelscherben warf in der Schlussphase alles nach vorne, beorderte Daniel Wiener aus der Innenverteidigung in den Angriff. Felix Rost verfehlte jedoch per Fuß (77.) und per Kopf (79.) den Kasten von Niklas Schmitt. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 205
Tor: 1:0 Lukas Erhard (54.)
Dank eines Doppelpacks von Leon Beran gewann der VfR Neuburg mit 2:0 und konnte drei Punkte beim Spitzenreiter TSV Haunstetten entführen. Doch wer weiß, wie die Partie verlaufen wäre, hätten die Haunstetter nach torloser erster Halbzeit in der 57. Minute ihre Großchance genutzt. Doch Kerem Cakin visierte nur den Pfosten des VfR-Tores an. Zwei Zeigerumdrehungen später gingen die Lila-Weißen in Führung: Bei einer Talla-Flanke stand Beran richtig und traf zum 0:1. Doch damit nicht genug. Philippe Bauer passte in der Folge in den Lauf von Beran, der mit einem satten 18-Meter-Schuss TSV-Torhüter Maximilian Lenz erneut keine Abwehrmöglichkeit ließ. In der Schlussphase lag sogar das 0:3 in der Lift. Nikolai Krzyzanowski konnte im Haunstetter Strafraum nur noch durch ein Foul am Abschluss gehindert werden. Den Elfmeter von Sebastian Habermeyer parierte allerdings Lenz. (heiß) Lokalsport NR
Schiedsrichter: Jürgen Gabel (Augsburg) - Zuschauer: 140
Tore: 0:1 Leon Beran (59.), 0:2 Leon Beran (71.)
Bes. Vorkommnis: Sebastian Habermeyer (VfR Neuburg) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Maximilian Lenz (85.).
Ein insgesamt niveauarmes Rieser Derby entschied der FC Maihingen mit 2:1 für sich und bestrafte den blutleeren Auftritt des TSV Nördlingen II im ersten Abschnitt eiskalt. Nach toller Vorarbeit von Adrian Stimpfle hatte Leonardo da Cunha Pimenta den FCM in Führung gebracht und der Ex-Nördlinger legte kurz vor der Pause nach. Per Seitfallzieher beförderte da Cunha Pimenta den Ball zum 0:2 ins Tor.
Nördlingen bemühte sich nach der Pause um den Anschlusstreffer, Maihingen konzentrierte sich auf die Abwehrarbeit. Frischen Wind brachte dann Daniel Gis ins TSV-Spiel und erzielte aus 18 Metern per Außenrist das 1:2. Mit Glück und Geschick brachten die Maihinger den verdienten Auswärtssieg trotzdem unter Dach und Fach. (as) Lokalsport RN
Schiedsrichter: Laurenz Müller (Kötz) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Leonardo da Cunha Pimenta (35.), 0:2 Leonardo da Cunha Pimenta (44.), 1:2 Daniel Gis (84.)
„Wenn man gegen einen guten Gegner, der zuletzt sechs Spiele nicht in Folge nicht verloren hat, so deutlich gewinnt, hat man Vieles richtig gemacht“, fand Trainer Ajet Abazi nach dem 4:0-Erfolg seines TSV Gersthofen gegen den SV Wörnitzstein kaum Ansatz zur Kritik. Der Führungstreffer gelang Kapitän Aivin Emini nach schöner Kombination und Auflage von Robin Widmann.
Die mit den drei Ex-Gersthofern Michael Panknin, Admir Omerbegovic und Belmin Bojic angetretenen Gäste fanden im ersten Abschnitt überhaupt nicht statt. Ein kurzes Aufflackern wurde durch das 2:0 im Keim erstickt. Diesmal war Emini mit einem Distanzschuss erfolgreich. Nur drei Minuten später legten die Schwarz-Gelben nach. Die Flanke von Luca Zamfir köpfte Jermaine Meilinger zum 3:0 ein. Die einzige Chance des SV Wörnitzstein, ein Kopfball von Admir Omerbegovic, klatschte an den Querbalken (63.). Nach einer Kopfballverlängerung des eingewechselten Neuzugangs Florent Sekiraqa zog dann Fabian Bühler auf und davon und besorgte den 4:0-Endstand. (oli) Lokalsport Labo
Schiedsrichterin: Karin Weber (Kaufering) - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Aivin Emini (39.), 2:0 Aivin Emini (56.), 3:0 Jermaine Meilinger (60.), 4:0 Fabian Bühler (85.)