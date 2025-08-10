Die SpVgg hat das Siegen nicht verlernt

Von Beginn an war die Hainsackerer Elf hellwach und die Hausherren hatten es ihrem Keeper Stefan Seitz zu verdanken, dass der erste Eckstoß nicht bereits zu einem Gegentreffer führte, denn der FC-Torsteher fischte den Schuss von Bastian Brandl rechts oben aus der Ecke ( 1.). Wenig Mühe hatte der Schlussmann wenig später mit einem Distanzversuch von Simon Pitzl ( 5.). Doch die Gäste blieben am Drücker und agierten clever im Spiel nach vorne. Die Führung resultierte schließlich aus einem Freistoß, den Simon Fürst leicht abgefälscht direkt im langen Eck unterbrachte (12.). Der Torschütze hatte nach einer knappen halben Stunde sogar das 0:2 auf dem Fuß, lupfte das Leder aber aus 25 Metern nicht nur über den weit aufgerückten Schwarzenfelder Schlussmann, sondern verfehlte auch den Kasten der Hausherren (29.). Vom Aufsteiger waren im ersten Durchgang kaum gefährliche Angriffe zu sehen. Ganz anders auf der Gegenseite. Dort landete eine Ecke von Luis Lehmann am langen Pfosten und sorgte für ein Raunen auf den Rängen (38.). Der konzentrierte Auftritt der Hainsackerer Elf wurde jedoch noch vor dem Halbzeitpfiff ein weiteres Mal belohnt, als Simon Krause ein Missverständnis zwischen Verteidiger und Torhüter der Hausherren nutzte und die Kugel gedankenschnell zum 0:2 in die Maschen spitzelte (41.). Von Simon Fürst herrlich freigespielt, hatte der Torschütze zum 0:2 sogar noch vor dem Wechsel den dritten Treffer auf dem Fuß, doch setzte er das Spielgerät frei vor dem Torhüter knapp rechts am Pfosten vorbei (44.).

In der zweiten Hälfte versuchte die Heimelf, nochmals heranzukommen. Mehr als ein Schlenzer von Muhammadjon Komilov über den Querbalken sollte jedoch für den Aufsteiger an diesem Nachmittag nicht zu Buche stehen (53.). Die SpVgg sorgte schließlich nach einer guten Stunde Spielzeit für die Vorentscheidung. Zunächst landete eine Linksschuss von Tobias Miksch noch auf dem Tornetz (61.), ehe Simon Fürst nach einem heftigen Rempler seines Gegenspielers an der Strafraumgrenze handlungsschnell wieder aufstand und Luis Lehmann bediente, der zum 0:3 einschob (68.). Michael Schindler frei vor Torhüter Stefan Seitz (83.) und Luis Lehmann mit einem Freistoß an den Außenpfosten (89.) hätten das Ergebnis sogar noch höher gestalten können, bevor der Schlusspfiff ertönte und der ersehnte erste Saisonsieg gefeiert werden konnte.