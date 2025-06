Die Spvgg. Buchenbach legt im Hinspiel gegen Rheinhausen mit 2:0 vor

Daniel Engelmann, der Trainer der Gäste von der SG Rheinhausen, richtete den Blick sofort wieder nach vorne: "Wie ich uns und unser Umfeld kenne, werden wir den Kopf nicht in den Sand stecken und nächste Woche neunzig Minuten lang alles geben und sehen, was dabei herauskommt. Auf unserem Platz in Niederhausen haben wir schon ganz andere Ergebnisse erzielt." Die SG muss das Rückspiel mit drei Toren Unterschied gewinnen, um in die Bezirksliga aufzusteigen; bei einem Sieg mit zwei Toren Unterschied ginge es erstmal in eine Verlängerung. Bei jedem anderen Ergebnis wäre Buchenbach aufgestiegen.



Bei sommerlichen Temperaturen von 32 Grad Celsius und knallendem Sonnenschein wird von ärztlicher Seite meist der Rat erteilt, "unnötige Anstrengungen" zu vermeiden. Fußballer, ganz gleich ob Profis oder Amateure, pflegen diese Empfehlung kaum zu beherzigen. Das demonstrierten auch die Spvgg. Buchenbach und die SG Rheinhausen. Die gastgebenden Dreisamtäler hinterließen den mannschaftlich etwas geschlosseneren Eindruck. Bei der SG Rheinhausen summierten sich viele kleine Fehler zum Nachteil.

Tore: 1:0 Hevler (14.), 2:0 Jacob Löffler (45.+2). Schiedsrichter: Mourad (Mundingen). Zuschauer: 700.