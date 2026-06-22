Die Spvgg Buchenbach erweitert ihr Funktionsteam

Im Dreisamtal werden auch neben dem Platz die Weichen für die kommende Saison gestellt. Mit Magdalena Rilling konnten wir eine sympathische und hochqualifizierte Physiotherapeutin für unser Team gewinnen. Belastungs-Steuerung, Verletzungsprävention und Rekonvaleszenz-Unterstützung sind inzwischen genauso wichtig wie Spielvermögen und Taktik.

Mit Sven Mundiger verlässt uns unser langjähriger Torwarttrainer aus beruflichen Gründen. Seine Arbeit ist ein Garant für viele herausragende Torspieler, die uns Sicherheit und Stabilität geben. Für seine Ideen und seinen Einsatz möchte sich der ganze Verein herzlich bedanken. Wir werden Dich in allerbester Erinnerung behalten.

Die Spvgg ist sehr glücklich mit Leon Rump nicht nur einen neuen Torwarttrainer, sondern auch einen herausragenden Sportsmann mit höherklassiger Erfahrung hinzugewonnen zu haben. Leons Reise ging in der Jugend vom SV Ebnet über den PTSV Jahn zum JFV Dreisamtal, mit dem er den Aufstieg in die Landesliga schaffte und Bezirkspokalsieger wurde.