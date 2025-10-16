Die SpVgg Bayreuth hat die Seuche: Auch Lukas Quirin schwer verletzt

Nach der Pause war es passiert. Lukas Quirin krümmte sich am Boden vor Schmerzen. Das ließ schon nichts Gutes erahnen. Und die schlimmsten Befürchtungen sollten sich leider bestätigen! Das vordere Kreuzband im linken Knie ist durch. Damit wird der gebürtige Saarländer aus Völklingen, der vor der Saison vom Südwest-Regionalligisten FC 08 Homburg in die Wagnerstadt gekommen war, für den Rest der Spielzeit 2025/26 ausfallen. Ein weiterer bitterer Rückschlag für die personell ohnehin schon gebeutelte "Oldschdod". Quirin war Stammspieler und kam bisher in allen 13 Partien zum Einsatz. "Der gesamte Verein wünscht Lukas einen erfolgreichen Heilungsverlauf und eine schnelle Rückkehr auf den Platz", schreibt die SpVgg in einer Mitteilung.

Das macht den schweren Gang zu Spitzenreiter Unterhaching am morgigen Freitagabend nur noch komplizierter. Die Vorstädter sind nicht nur aufgrund der Tabellenkonstellation der klare Favorit. "Wir haben sehr großen Respekt vor Bayreuth. Ein schöner, klangvoller Name und ein sehr ambitionierter Verein. Wir wissen auch, dass sie in der Tabelle derzeit nicht da stehen, wo sie gerne stehen würden. Aber das letzte Spiel hat gezeigt: Wenn du gegen die Würzburger Kickers 0:0 spielst, dann ist mit der Mannschaft zu rechnen. Wir sind gewarnt, bleiben weiter scharf und werden Gas geben", so die Gedanken von Hachings Coach Sven Bender vor der Partie. Routinier und Leitwolf Manuel Stiefler ist nach seiner Handverletzung wieder zurück, ob er schon am Freitag wieder im Kader sein wird, ist noch nicht klar.