Die SpVgg Altenerding verliert in Gaimersheim in der 95. Minute mit 2:3

Nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich Altenerding zurück. Doch dann folgte der bittere Schock in der Nachspielzeit.

Dramatisch endete das Auswärtsspiel der SpVgg Altenerding beim TSV Gaimersheim, denn in der fünften Minute der Nachspielzeit mussten die Gäste noch den 2:3-Gegentreffer hinnehmen. Dabei hatte es nach der Pause lange Zeit nach einem Happy End ausgesehen, denn nach einem 0:2-Rückstand kämpfte sich die Elf von Trainer Pedro Locke eindrucksvoll zurück.

Altenerding begann engagiert und bestimmte zunächst das Spielgeschehen, ohne sich jedoch klare Torchancen zu erarbeiten. Nach etwa zehn Minuten fanden die Gastgeber besser in die Partie und übernahmen zunehmend die Kontrolle. Die erste gefährliche Aktion gehörte dennoch den Gästen, doch ein Abschluss ging knapp am langen Eck vorbei. Effektiver präsentierte sich der TSV: Nach einem Eckball kam Luca Mancini völlig frei zum Kopfball und erzielte in der 32. Minute die Führung. Kurz vor der Pause legten die Hausherren nach, als Benjamin Anikin nach einem langen Ball allein auf das Tor zulief und zum 2:0 vollendete (41.). In dieser Phase verhinderte Torhüter Jonas Pamer mit einer starken Parade sogar einen noch höheren Rückstand.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich Altenerding wie verwandelt. Mit mehr Einsatz und Zielstrebigkeit drängten die Gäste nach vorn. Pedro Flores prüfte zunächst den gegnerischen Keeper, ehe er wenig später nach einer Hereingabe sehenswert zum 1:2 traf (53.). Gaimersheim reagierte und hätte den alten Abstand wiederherstellen können, doch Altenerding überstand diese Phase mit Glück und Einsatz. In der Folge übernahmen die Gäste zunehmend das Kommando und setzten die Defensive der Gastgeber unter Druck.

Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 83. Minute: Nach einem langen Ball von Leonardo Tunjic war Leart Bilalli einen Schritt schneller als der Torhüter und spitzelte den Ball ins leere Tor zum 2:2. In der Schlussphase wollten beide Teams den Sieg. Die Gastgeber wirkten etwas gefährlicher und hatten zunächst Pech bei einem Lattentreffer. In der Nachspielzeit fiel dann die Entscheidung: Nach einem Ballverlust schaltete Gaimersheim schnell um, und Dennis Hüttinger traf aus kurzer Distanz zum 3:2-Endstand. Für Altenerding bleibt trotz großer Moral eine bittere Niederlage.