Die SpVgg Altenerding verliert 0:2 gegen Garching und rutscht tiefer ab

SpVgg Altenerding - VfR Garching – Foto: Andreas Heilmaier

Die dritte Niederlage in Serie bringt Altenerding in große Bedrängnis. Der Klassenerhalt liegt nicht mehr in eigener Hand.

Im Nachholspiel gegen den VfR Garching hoffte die SpVgg Altenerding auf eine Überraschung, um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg zu sammeln. Am Ende mussten sich die Veilchen jedoch einem spielstarken Gegner 0:2 geschlagen geben.

Der Erfolg der Gäste war verdient. Zwar war der Locke-Elf das Bemühen nicht abzusprechen, aber vor allem in der Offensive fehlte die nötige Durchschlagskraft, sodass Tormöglichkeiten rar waren. Für die Locke-Elf bedeutet die dritte Niederlage in Serie einen Rückschlag im engen Abstiegskampf – der direkte Klassenerhalt liegt nicht mehr in der eigenen Hand, dennoch hat man die Hoffnungen noch nicht aufgegeben.

Von Beginn an übernahm der Gast die Kontrolle über das Spiel. Der VfR hatte deutlich mehr Ballbesitz und versuchte immer wieder, über die Außenbahnen Druck aufzubauen. Die erste richtig gefährliche Aktion gab es nach knapp 20 Minuten, als Ajdin Nienhaus bei einem Kopfball von Maik Vogel auf der Linie retten musste und damit einen frühen Rückstand verhinderte. Besonders mit langen Flanken auf den zweiten Pfosten sorgten die Gäste mehrmals für Gefahr. Trotz der Überlegenheit der Garchinger hätte Altenerding nach 26 Minuten selbst in Führung gehen können. Pedro Flores spielte einen starken Steckpass in die Tiefe auf Alexander Weiher, der plötzlich frei vor VfR-Keeper Korbinian Dietrich auftauchte, jedoch am Schlussmann scheiterte.

In der Folge blieb Garching die aktivere Mannschaft. Luiz Landler vergab abermals nach einer Flanke auf den zweiten Pfosten zunächst noch knapp, ehe er kurz vor der Pause doch für die verdiente Führung sorgte. Nach einer Flanke von Dennis Niebauer kam der Angreifer völlig frei zum Kopfball und ließ Lukas Loher keine Abwehrchance (36.).

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der VfR tonangebend. Nur wenige Minuten nach Wiederbeginn rettete für Altenerding nach einem Abschluss von Dennis Niebauer zunächst noch die Latte (48.). Kurz darauf hielt Loher seine Mannschaft mit einer starken Parade gegen Landler im Spiel. Die SpVgg bemühte sich zwar, offensiv Akzente zu setzen, fand gegen die kompakte Defensive der Gäste aber kaum Mittel. Spätestens nach der Ampelkarte gegen Pedro Flores, die nach einer sehr zweifelhaften Verwarnung im ersten Durchgang durchaus diskutabel war, schwanden die Hoffnungen auf eine Wende (62.).

In Überzahl kontrollierte der VfR die Partie weiterhin. Erst fünf Minuten vor Ende fiel der zweite Treffer. Leon Fellner setzte sich am Flügel durch, spielte ins Zentrum, wo Patrick Hölzl aus kurzer Distanz zum 2:0-Endstand einschob. Damit verschärft sich die Lage der SpVgg Altenerding im Abstiegskampf weiter erheblich.