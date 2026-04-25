Die SpVgg Altenerding muss im Abstiegskampf beim TSV punkten

Altenerding muss punkten. – Foto: Johannes Traub

Wenn am Sonntag um 16 Uhr der Anpfiff beim TSV Gaimersheim ertönt, dann steht für die SpVgg Altenerding weit mehr als nur ein gewöhnliches Auswärtsspiel auf dem Programm. Es ist ein echtes Sechs-Punkte-Spiel, ein Duell mit enormer Tragweite im engen Tabellenkeller.

Die Ausgangslage könnte kaum spannender sein: Gaimersheim liegt derzeit einen Zähler vor den Veilchen, hat jedoch bereits ein Spiel mehr absolviert. Beim Gastgeber herrscht trotz aller Brisanz Zuversicht. Abteilungsleiter Marc Willenbockel spricht von einer völlig verrückten Saison, in der jeder jeden schlagen könne. Mit 40 Punkten noch immer nicht endgültig gesichert zu sein, zeige, wie eng es in diesem Jahr zugehe. Willenbockel freut sich über die sich entspannende Personalsituation. Zwar fällt mit Top-Torjäger Nico von Swiontek der beste Angreifer des TSV nach einem Kreuzbandriss langfristig aus. Auch der spielende Co-Trainer Gabriel Weiß wird weiterhin fehlen. Dennoch entspannt sich die Personalsituation, da mehrere zuletzt verletzte oder erkrankte Spieler zurückkehren.