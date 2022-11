Die Spvg Wesseling Urfeld siegt im Spitzenspiel

So., 27.11.2022, 15:00 Uhr

... und sichert sich die Herbstmeisterschaft der Staffel 1. Im Spiel zwischen dem Erstplatzierten, Spvg Wesseling Urfeld, und dem Zweiten, TV Hoffnungsthal, siegte der Tabellenführer hochverdient mit 3 : 0 ( 2 : 0 ). Der Wille zum Sieg war entscheidend, dass die Spvg über die gesamte Spielzeit dominant ihr Potential abspulte. Hoffnungsthal hatte eigentlich keine herausgespielte Chance und kam zu Gelegenheiten durch den ein oder anderen Abspielfehler der Heimmannschaft, die das aber sofort wieder korrigierte. Eine solche Situation führte zu einem Konter der Heimmannschaft, als der Ball zurückerobert wurde und sofort auf Katharina Jansen durchgestochen wurde, die allein aufs Tor zulief und ihren ersten Pflichtspieltreffer für die Spvg erzielte. Knapp zehn Minuten später eroberte Audrey Knopp im Mittelfeld den Ball und zog aus 30 Metern ab. Der Ball landete unhaltbar im Torwinkel. Mit der sicheren Führung ging es in die Pause. Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Weitere Tore waren nur eine Frage der Zeit. Die gute Torhüterin von Hoffnungsthal verhinderte Schlimmeres. An einem Freistoß aus gut 25 Metern, erneut durch Audrey Knopp getreten, war sie machtlos. Bei der Rettungsaktion verletzte sie sich leider schwer. Alle wünschen ihr schnelle Genesung, dass sie bald wieder zwischen Pfosten stehen kann.

Durch den Sieg sicherte sich die Spvg die Herbstmeisterschaft. Obwohl am letzten Spieltag spielfrei, kann Biesfeld sich sicher nicht vorbeischieben. Das Torverhältnis der Wesselinger Elf ist zu deutlich.