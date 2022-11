Die Spvg Wesseling Urfeld machte es selbst spannend

Im Heimspiel gegen TuS Birk wollte die Spvg Wesseling Urfeld zurück in die Erfolgsspur. Das Team begann konzentriert und sorgte gleich für Druck. Man erspielte sich viele Torchancen, traf jedoch das Gehäuse nicht. Birk versuchte, mit Hoch-Weit-Bällen, zu kontern. Das kannte die Spvg aber schon von Biesfeld und war darauf vorbereitet. Im ersten Spielabschnitt hatte Birk keine wirkliche Torchance. Die Führung markierte dann Audrey Knopp kurz vor der Pause

( 44.° ) mit einem sehenswerten Heber fast von der Mittellinie ins leere Tor. Birk konnte es der Abschlussschwäche der Heimmannschaft verdanken, dass man zur Pause nicht schon deutlicher zurück lag.

Nach dem Wechsel das gleiche Bild. Wesseling erspielte sich weiter Chance um Chance. Allerdings musste man nicht lange warten bis Antonia Strobel in der 52.° auf 2 : 0 erhöhte. Ein toller Angriff über Anika Vosen brachte den verdienten zweiten Treffer. Die Spvg kontrollierte das Spiel, machte es aber im Verlauf dem Gegner leicht, nach vorne zu kommen. Ein Weitschuss aus dem Nichts landete in der 61.° im Tor. Alle waren überrascht, dass der Ball im Netz lag. Die Spvg ließ sich von seinem Konzept nicht abbringen und spielte ruhig weiter. Birk brachte mehr Härte ins Spiel und ein Freistoß aus dem rechten Halbfeld stellte in der 69. Minute den alten Torabstand wieder her. Lisa Knopp brachte den Ball in Strafraum und ihre Schwester Audrey war zur Stelle und netzte mit einem sehenswerten Kopfball unhaltbar ein.

Wesseling machte es aber noch spannend, als man einen Freistoß in der 73.° durch Freund und Feind hinweg einschlagen ließ. Es brannte jedoch nichts mehr an, denn das Heimteam hätte noch mehrfach erhöhen können, aber man ließ heute einfach zu viele Chancen liegen und war hinten etwas zu leichtfertig. Birk hatte im gesamten Spiel nicht ein selbst erspielte Chance.

Am Ende stand also ein verdienter Sieg nach einem souveränen Spiel.