Die Spvg unterliegt unglücklich in Biesfeld

Auf dem Minifeld in Biesfeld war es erwartungsgemäß schwer, unser gewohntes Angriffsspiel in die engen Räume aufs Feld zu bringen. Hinzu kam, dass drei Stammkräfte nicht eingesetzt werden konnten. Dennoch begannen wir mutig und versuchten, die Heimmannschaft zurückzudrängen. Das gelang uns ganz gut. Biesfeld legte es darauf an, mit "Hoch und Weit bringt Sicherheit" Schlägen uns vom Tor fern zu halten. Als Absteiger aus der Mittelrheinliga hatte man anderes erwartet. So spielte sich viel im Mittelfeld ab und Chancen waren Mangelware. Hinzu kam eine harte Gangart der Heimmannschaft, die nicht immer die richtige Sanktion fand. Mehrfach mussten Wesselinger Spielerinnen nach rüdem Einsteigen behandelt werden. Kurz vor der Pause ( 43.° ) dann ein unscheinbarer Eckstoß für Biesfeld, der über den Torpfosten den Weg ins Netz fand. Ein glückliche Führung für die Heimmannschaft.

Ein Wechsel nach der Pause brachte mehr Wesselinger Aktivität auf dem Flügel und führte dann postwendend auch zu Möglichkeiten für die Wesseling. die Spvg machte nun deutlich mehr Druck und Biesfeld versuchte weiter mit Hoch-Weit-Bällen sein Heil in Kontern. Zwei weitere Wechsel auf Wesselinger Seite, erhöhten den Angriffsdruck. Biesfeld konnte sich, nur mit Fouls retten. Nach einem solchen in der 70.° gab es einen Freistoß aus dem Halbfeld, den Lisa Knopp mit einer Bogenlampe im Tor versenkte. Der verdiente Ausgleich sorgte nun für noch mehr Druck von Wesseling. Irgendwie sollte das Spiel nicht den richtigen Sieger haben. Es war ein unverdienter Eckstoß, der dann den Weg ins Wesselinger Gehäuse fand ( 76.° ). Danach rannte Wesseling weiter an, konnte jedoch den Ball nicht mehr ins Netz bringen. Mit viel Glück rettet Biesfeld den Sieg bis zum Abpfiff. In einem nicht überzeugendem, aber guten Spiel waren Dinge für den Ausgang entscheidend, auf die man nur mit Kopfschütteln reagieren kann.

Dies wirft die Spvg nicht zurück, sondern war eine weiterer Beweis, dass man auf dem richtigen Weg ist. Am Defensivverhalten bei Eckbällen wird gearbeitet werden müssen.