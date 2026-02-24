Die SpVg Odenkirchen II will die Gegentorflut stoppen

Am kommenden Freitag kehrt die Kreisliga A, Mönchengladbach/Viersen zurück. Die SpVg Odenkirchen bekommt es mit den Red Stars Mönchengladbach zu tun. Nach einer intensiven Vorbereitung und einem wichtigen Remis in Korschenbroich will Cheftrainer Markus Anders wieder einen Dreier einfahren, denn der Vorsprung auf einen möglichen Abstiegsplatz beträgt nur vier Zähler. Der Übungsleiter sprach über die vergangenen Wochen und die anstehende Rückserie.
Nach 14 absolvierten Partien steht die Zweitvertretung Odenkirchens auf dem elften Tabellenplatz. Nur vier Punkte Vorsprung sind es für die SpVg auf einen möglichen Abstiegsrang. Die Mannschaft von Übungsleiter Anders braucht daher Punkte.
Die Vorbereitung verlief durchwachsen für den 38-Jährigen und sein Team. Auf die Frage, wie zufrieden der Übungsleiter mit den vergangenen Wochen ist, antwortete er: "So zufrieden wie man im Winter mit einer Vorbereitung sein kann. Durchschnittliche Trainingsbeteiligung, aber dafür haben sich alle gut reingeworfen." Die Einstellung der Mannschaft stimmte somit.
Die Testspiele verliefen dabei jedoch nicht so wie geplant und zudem sehr torreich. Auf eine 6:10-Niederlage gegen den Dülkener FC folgte eine 3:4-Pleite gegen den SV 08 Rheydt III. Das letzte Duell gegen die DJK/VfL Giesenkirchen endete in einem 2:2-Unentschieden. Ohne einen einzigen Sieg aus den Freundschaftsduellen ging es dann in das erste Liga-Duell gegen den VfB Korschenbroich.
In drei Testspielen kassierte die Truppe von Anders 16 Gegentore. Hinzu kommen 37 Gegentreffer in 13 Liga-Partien. Das Augenmerk für die kommenden Spiele der Rückrunde liegt daher auf der Defensive der SpVg. Der Chefcoach hat allerdings schon einen Plan, wie er die Gegentorflut abstellen will. "Am besten wieder etwas einfacher spielen - manchmal ist weniger mehr", verriet er.
Gleich im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 gegen Korschenbroich zeigte sein Team ein anderes Gesicht. Odenkirchen erkämpfte sich ein 1:1 gegen den Favoriten und zeigte sich gleich defensiv stabiler. Dies wollen die Schwarz-Gelben auch in den kommenden Duellen fortführen.
Auf die Frage, wie er auf die verbleibende Rückrunde blickt, erwiderte Anders: "Sehr positiv. Es kommen zwei bis drei Jungs zurück, die verletzt oder beruflich eingebunden waren. Wir wollen gucken, dass wir zügig unten raus kommen."
Einen Anfang kann seine Mannschaft am kommenden Spieltag gegen das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach machen. Mit einem Dreier könnte sich die SpVg zunächst einmal Luft verschaffen.