Die SpVg Odenkirchen II will die Gegentorflut stoppen

Die Testspiele verliefen dabei jedoch nicht so wie geplant und zudem sehr torreich. Auf eine 6:10-Niederlage gegen den Dülkener FC folgte eine 3:4-Pleite gegen den SV 08 Rheydt III. Das letzte Duell gegen die DJK/VfL Giesenkirchen endete in einem 2:2-Unentschieden. Ohne einen einzigen Sieg aus den Freundschaftsduellen ging es dann in das erste Liga-Duell gegen den VfB Korschenbroich.

In drei Testspielen kassierte die Truppe von Anders 16 Gegentore. Hinzu kommen 37 Gegentreffer in 13 Liga-Partien. Das Augenmerk für die kommenden Spiele der Rückrunde liegt daher auf der Defensive der SpVg. Der Chefcoach hat allerdings schon einen Plan, wie er die Gegentorflut abstellen will. "Am besten wieder etwas einfacher spielen - manchmal ist weniger mehr", verriet er.

Gleich im ersten Pflichtspiel des Jahres 2026 gegen Korschenbroich zeigte sein Team ein anderes Gesicht. Odenkirchen erkämpfte sich ein 1:1 gegen den Favoriten und zeigte sich gleich defensiv stabiler. Dies wollen die Schwarz-Gelben auch in den kommenden Duellen fortführen.

Auf die Frage, wie er auf die verbleibende Rückrunde blickt, erwiderte Anders: "⁠Sehr positiv. Es kommen zwei bis drei Jungs zurück, die verletzt oder beruflich eingebunden waren. Wir wollen gucken, dass wir zügig unten raus kommen."

Fr., 27.02.2026, 20:00 Uhr SpVg Odenkirchen Odenkirchen II Red Stars Mönchengladbach Red Stars MG 20:00 live PUSH

Einen Anfang kann seine Mannschaft am kommenden Spieltag gegen das Tabellenschlusslicht Red Stars Mönchengladbach machen. Mit einem Dreier könnte sich die SpVg zunächst einmal Luft verschaffen.