Die Spvg. Hiddenhausen bekommt ihren Wunschtrainer Lars Thielking wird im Sommer bei den „Vereinigten“ Nachfolger von Marco Priebe. Zuletzt war er sieben Jahre lang beim VfL Mennighüffen tätig.

Der 50-jährige Bad Oeynhausener Thielking, der früher selbst in der Kurstadt kickte, ist inzwischen bereits seit 15 Jahren als Trainer tätig. Seine erste Station war von 2008 an der TuS Lohe, bei dem er viereinhalb Jahre blieb und mit dem er 2010 den Aufstieg in die Bezirksliga schaffte. Für seine Verhältnisse fast schon kurz mutet das folgende gut zweijährige Engagement beim SV Hausberge an, den er bei seinem Einstieg als „Feuerwehrmann“ vor dem Abstieg aus der Bezirksliga bewahrte.

Meisterschaft mit Mennighüffen im Jahr 2020



Im Kreis Herford machte sich Thielking anschließend als Coach des VfL Mennighüffen einen Namen. 2015 übernahm er den Traditionsverein aus Löhne in der Kreisliga A, Die folgenden Platzierungen sieben, fünf, drei und zwei belegten den stetigen Aufwärtstrend des Teams, der mit der Meisterschaft im Coronajahr 2020 und dem damit verbundenen Aufstieg in die Bezirksliga fortgesetzt wurde. Am Ende der vergangenen Saison schied Thielking dann nach sieben Jahren in Mennighüffen aus dem Amt, nachdem er das Team auf Tabellenplatz neun geführt hatte.



„Ich habe ihn in den letzten Jahren ja mehrfach als Trainer auf der gegnerischen Seite erlebt und dabei auch schätzen gelernt. Nach der Ankündigung von Marco Priebe war er von Anfang an unser Wunschkandidat und erster Ansprechpartner. Wir hatten natürlich Glück, dass er verfügbar war und nach seiner Pause nun wieder einsteigen möchte. Wir haben einen absoluten Kenner der Szene für uns gewonnen, darüber freuen wir uns sehr“, zeigt sich Lars Fege sehr zufrieden mit der Entscheidung. „Es ist uns auch gelungen, diese vor dem Rückrundenstart zu treffen. Das hatten wir uns vorgenommen.“

Unterstützung durch zwei etablierte Kräfte