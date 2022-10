Die Spvg bleibt nach der Ferienpause in Spiellaune

Zu Beginn tat man sich gegen einen hochanlaufenden Gegner schwer und überstand einige Situationen mit Glück, hatte selbst aber auch zwei Mal die Möglichkeit zum Tor. Nach einer Viertelstunde kontrollierte die Spvg dann mehr und mehr das Spielgeschehen. Die Folge in der 20. Minute als eine Möglichkeit von süng zu kurz abgewehrt wurde und Clara Stenmans den Ball mit einem tollen Linksschuss ins obere linke Toreck zirkelte. Nach einer Eckenvariante stand Joana Christ goldrichtig in der Box und erhöhte auf 2 : 0. So blieb es bis zur Pause.

Wesseling kam hochkonzentriert aus der Kabine und Clara Stenmans war es, die mit dem ersten Angriff auf Vorlage von Jana-Marie Lingen auf 3 : 0 erhöhte. Jetzt ging es Schlag auf Schlag. Süng nutzte einen Stellungsfehler und konterte schnell und zielstrebig. Mit einem beherzten Schuss verkürzten die Gäste auf 3 : 1 in der 49. Minute. Postwendend stellte Antonia Strobel in der 51. Minute den alten Abstand wieder her und markierte das 4 : 1. Nun war die Gegenwehr der Gäste gebrochen und Wesseling erspielte sich noch zahlreiche Gelegenheiten. Die gute Gästetorhüterin verhinderte dabei in drei Situation mit tollen Paraden eine höhere Führung der Heimmannschaft. Am Ende gewann die Spvg verdient und kann sich nun in Ruhe auf das nächste wichtige Auswärtsspiel gegen den Mittelrheinligaabsteiger Union Blau-Weiß Biesfeld vorbereiten.