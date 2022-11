Die Sportfreunde verlieren gegen den VFL WE Nordhorn

Erste Herren verliert Heimspiel gegen Weiße Elf Nordhorn!

Am Sonntag konnte die Erste ihr Heimspiel trotz 1:0 Halbzeit-Führung und 50 Minuten in Überzahl nicht gewinnen. Nach 90 Minuten stand es 1:2. Chancen wurden vorne nicht genutzt und in der Konterunterbindung konnte man nicht die Power aus den letzten Wochen erkennen.

Das Ergebnis ist im Nachhinein betrachtet allerdings zweitrangig. Nach einem groben, unsportlichen Foul musste Sebastian Mogge verletzt den Platz verlassen. Sebastian wird uns einige Zeit fehlen, was ein erheblicher Verlust ist, da er sich gerade in absoluter Topform befand.

Der ganze Verein wünscht gute Besserung. Komm schnell zurück Mogge!

