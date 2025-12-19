Die Sportfreunde Siegen bekommen die langersehnte Rasenheizung

Mit den Stimmen der CDU und SPD wurde im Rat der Stadt Siegen der Einbau einer Rasenheizung im Leimbachstadion beschlossen. "Dies stellt einen wichtigen Schritt für die sportliche Zukunft des Vereins und die nachhaltige Nutzung des Stadions dar", heißt es von Vereinsseite. Rund 1,25 Millionen Euro nimmt die Stadt für die Rasenheizung in die Hand, die in der Sommerpause 2026 gebaut werden soll. Damit sind die Sportfreunde Siegen nun auch gerüstet für einen möglichen Aufstieg in die 3. Liga, in der eine Rasenheizung Pflicht ist. Die anfallenden Betriebskosten wird der Verein selbst tragen, der in der Investition ein klares Bekenntnis zum Fußballstandort Siegen und zur Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur sieht.

Roland Schöler, 1. Vorsitzender der Sportfreunde Siegen, sagt: „Die Sportfreunde Siegen sind ein wichtiger Imageträger für unsere Stadt und die gesamte Region. Umso dankbarer sind wir für den Ratsbeschluss zur Rasenheizung. Er ist nicht nur eine Investition in die Infrastruktur, sondern auch ein deutliches Zeichen der Wertschätzung und des Vertrauens in unseren Verein, das wir sehr zu schätzen wissen.“

In der Vergangenheit waren im Winter vielfach Heimspiele ausgefallen, so dass es im Frühling zu einer Mehrbelastung kam. Geschäftsführer Matthias Georg ordnet die Entscheidung mit Blick auf den sportlichen Bereich ein: „Die verbesserten Rahmenbedingungen sind wichtig für unsere Zukunft, sie bringen für uns aber auch eine größere Verantwortung mit sich. Dieser Aufgabe stellen wir uns gerne mit der notwendigen Ruhe und dem klaren Anspruch, die Entwicklung der Sportfreunde Siegen sportlich konsequent weiterzuführen.“