Die Sportfreunde Schliengen teilen ihre Trainerentscheidungen mit

Ausstehende Co-Trainer-Posten in beiden Mannschaften werden bis Sommer noch besetzt.

Der kommende Trainer David Held schloss sich 2019 dem Verein an, fungierte zuletzt fünf Saisons als Co-Trainer in der ersten Mannschaft, in der Kreisliga A und Bezirksliga, ehe er als Trainer die zweite Mannschaft übernahm und das Team in die Kreisliga-B führte. Der 37-jährige ist "bei den Spielern angesehen, hat bereits in den letzten Jahren als Trainer gute Arbeit geleistet und ist im kompletten Vereinsumfeld beliebt", so der Vorsitzende Höveler, "und deshalb die richtige Entscheidung.". Auch der sportliche Leiter Jean Rossetti ist überzeugt, "Wir haben ein gutes Gefühl dabei.".