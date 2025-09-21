Schwabke hält Foulelfmeter gegen Monheim – Foto: David Zimmer

Die Sportfreunde gewinnen das Monheimer Derby Oberliga Niederrhein: Monheim wacht zu spät auf. Schwabke hält Foulelfmeter von Kiefer. Verdienter Erfolg der Baumberger im Stadtderby. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg FC Monheim Daniel Schwabke

Vor rund 300 Zuschauern haben die Sportfreunde Baumberg am Sonntag einen wichtigen Sieg im Derby gegen den 1. FC Monheim eingefahren. Mit 2:0 setzten sich die Gastgeber durch – und durften sich am Ende nicht nur über drei Punkte, sondern auch über lautstarke Fan-Gesänge freuen. Immer wieder hallte es von den Rängen: „Die Nummer eins am Rhein sind wir!“

Gestern, 16:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 1. FC Monheim FC Monheim 2 0 Abpfiff Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Anpfiff durchaus ausgeglichen. Viele hatten ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe erwartet. Doch nach 90 Minuten stand fest: Die Baumberger Jungs hatten das bessere Konzept, die reifere Spielanlage und am Ende auch die entscheidenden Treffer. Bereits in der 23. Minute brachte Enis Vila per Kopfball, die Elf von Trainer Salah El Halimi in Führung. Mit dem 1:0 ging es in die Pause – ein Ergebnis, das den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt durchaus widerspiegelte.

Gäste verschießen Foulelfmeter Monheim versuchte in der zweiten Hälfte, das Blatt noch zu wenden. Trainer Dennis Ruess reagierte, brachte mit mehreren Wechseln frische Kräfte, unter anderem Tom Hirsch und Tim Galleski. Doch der erhoffte Umschwung blieb aus. Baumberg hingegen blieb bissig, verteidigte konzentriert und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Simone Lo Castro für die Entscheidung. Sein Treffer zum 2:0 in der 95. Minute ließ die Zuschauer noch einmal jubeln. Keine Minute später gab es dann nochmal Foulelfmeter für die Gäste. Nach einem harmlosen Foul von Yigenoglou zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Auch da sollten die Monheimer kein Glück haben - Innenverteidiger Kiefer scheitert am SFB Keeper Schwabke.