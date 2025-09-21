Die Sportfreunde gewinnen das Monheimer Derby

Vor rund 300 Zuschauern haben die Sportfreunde Baumberg am Sonntag einen wichtigen Sieg im Derby gegen den 1. FC Monheim eingefahren. Mit 2:0 setzten sich die Gastgeber durch – und durften sich am Ende nicht nur über drei Punkte, sondern auch über lautstarke Fan-Gesänge freuen. Immer wieder hallte es von den Rängen: „Die Nummer eins am Rhein sind wir!“
Dabei waren die Voraussetzungen vor dem Anpfiff durchaus ausgeglichen. Viele hatten ein Duell zweier Mannschaften auf Augenhöhe erwartet. Doch nach 90 Minuten stand fest: Die Baumberger Jungs hatten das bessere Konzept, die reifere Spielanlage und am Ende auch die entscheidenden Treffer. Bereits in der 23. Minute brachte Enis Vila per Kopfball, die Elf von Trainer Salah El Halimi in Führung. Mit dem 1:0 ging es in die Pause – ein Ergebnis, das den Spielverlauf zu diesem Zeitpunkt durchaus widerspiegelte.
Monheim versuchte in der zweiten Hälfte, das Blatt noch zu wenden. Trainer Dennis Ruess reagierte, brachte mit mehreren Wechseln frische Kräfte, unter anderem Tom Hirsch und Tim Galleski. Doch der erhoffte Umschwung blieb aus. Baumberg hingegen blieb bissig, verteidigte konzentriert und setzte immer wieder Nadelstiche nach vorne. In der Nachspielzeit sorgte schließlich Simone Lo Castro für die Entscheidung. Sein Treffer zum 2:0 in der 95. Minute ließ die Zuschauer noch einmal jubeln. Keine Minute später gab es dann nochmal Foulelfmeter für die Gäste. Nach einem harmlosen Foul von Yigenoglou zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt. Auch da sollten die Monheimer kein Glück haben - Innenverteidiger Kiefer scheitert am SFB Keeper Schwabke.
Mit diesem verdienten Sieg klettern die Sportfreunde in der Tabelle auf Rang neun und verschaffen sich etwas Luft im Mittelfeld. Für den 1. FC Monheim hingegen wird die Lage zunehmend prekär: Nach der zweiten Niederlage in Serie rutscht das Team auf den 13. Platz ab. Zwar ist das Torverhältnis mit 8:8 noch ausgeglichen, doch die Punkteausbeute von sieben Zählern sorgt für Druck.
Beide Teams haben in dieser Saison bislang zwei Siege eingefahren, doch während Baumberg nun Rückenwind spürt, bleibt die Situation beim FCM angespannt. Nächste Woche Sonntag wartet auf beide Vereine erneut ein Härtetest: Die Baumberger Jungs treten beim VfB 03 Hilden an, Monheim empfängt zuhause den SV Sonsbeck – mit der klaren Vorgabe, endlich wieder zu punkten.