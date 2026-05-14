Die Sportfreunde Föching siegen nach Rückstand mit 4:3 gegen Arget

Nach einer Unachtsamkeit gerieten die Föchinger zunächst in Rückstand. Doch dann drehten sie die Partie. Das Spiel blieb bis zur Nachspielzeit spannend.

Die Sportfreunde Föching haben in der A-Klasse 3 erstmals im neuen Jahr ein Pflichtspiel gewonnen. „Das war jetzt endlich mal wieder Zeit“, sagt SF-Coach Werner Klinke. Obwohl die Föchinger gegen Arget nach einer Unachtsamkeit zunächst in Rückstand gerieten, zeigten die Sportfreunde im ersten Durchgang die richtige Reaktion. Sie belohnten sich aber nicht für den Aufwand. Im zweiten Abschnitt funktionierte dies nach Umstellungen besser. Nach einem Doppelschlag von Felix Wagner und dem darauffolgenden Ausgleich entschieden Fabrizio de Carlo und Stefan Steinbichler die Partie kurz vor Abpfiff. Der Argeter Strafstoßtreffer kam in der Nachspielzeit zu spät. „Wir müssen hinten stabiler stehen, aber nach vorne hätten wir noch ein, zwei Situationen mehr nutzen können“, erklärt Klinke und spricht von einem verdienten Heimerfolg.

SF Föching – SV Arget 4:3 (0:1) Tore: 0:1 Roth (30.), 1:1/2:1 Wagner (57./63.), 2:2 Berger (65.), 3:2 de Carlo (88.), 4:2 Steinbichler (90.), 4:3 Roth (Elfmeter/90.+1.).