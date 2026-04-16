Die Sportfreunde Düren zwischen Hoffen und Bangen

Nach der 1:3-Niederlage im Sechs-Punkte-Spiel gegen Hennef scheint der erste Nichtabstiegsplatz bei 14 Punkten in weiter Ferne. Trainer Marcel Demircan macht aus der schwierigen mentalen Verfassung seiner Truppe keinen Hehl. Dass im Sommer ein radikaler Umbruch bevorsteht, scheint die Moral bereits jetzt zu untergraben.

„Wir haben aktuell wirklich Glück, dass die anderen Teams den Sack noch nicht endgültig zugemacht haben. So haben wir immer noch die Chance, um den Klassenerhalt zu spielen. Klar ist aber auch: Trotz unseres Heimvorteils gehen wir am Sonntag nicht als Favorit in die Partie. Bornheim hat sich in dieser Liga bisher deutlich besser zurechtgefunden als wir. Wir befinden uns momentan in einem extrem schwierigen Spagat zwischen Neuanfang, dem täglichen Trainingsgeschäft und dem harten Abstiegskampf. Das ist eine sehr komplexe Mischung. Man spürt leider, dass einige Spieler mit dem ‚Projekt SFD‘ bereits innerlich abgeschlossen haben. Deshalb ist meine wichtigste Aufgabe für das Wochenende, eine Startelf zu finden, die den Charakter besitzt, gegen Bornheim zu bestehen“, findet Marcel Demircan deutliche Worte zur aktuellen Einstellung.

Schmitz: "Sind nicht der klare Außenseiter"

Ganz anders ist die Gemütslage im Vorgebirge. Der SSV Bornheim hat sich als Aufsteiger Respekt verschafft und steht mit 28 Punkten im sicheren Mittelfeld. Die jüngste Niederlage gegen Siegburg wurde schnell abgehakt, der Fokus liegt auf der „Kür“ der Saison. Trainer Patrick Schmitz verspürt keinerlei Druck und setzt voll auf die Spielfreude seiner Elf.

„Es gibt eigentlich nicht allzu viel zu sagen: Wir wollen die drei Punkte holen. Wir gehen auch in diese Partie nicht als der klare Außenseiter – das sieht man an der Tabelle und an unserer Form, die deutlich nach oben zeigt. Wir gehen komplett befreit in das Spiel und der Druck liegt überhaupt nicht bei uns. Wir haben einfach Lust darauf, noch mehr Punkte zu holen und unsere Tabellenregion mindestens zu stabilisieren. Da wir noch gegen die eine oder andere Mannschaft aus dem unteren Tabellenfeld spielen, ist die Marschroute klar: Wir werden mit viel Spaß und viel Energie in die Partie gehen“, blickt Patrick Schmitz voller Vorfreude auf die Partie.

Zwar klagt Bornheim über zwei angeschlagene Akteure, sieht sich aber aufgrund des breiten Kaders gut gerüstet. Für die Sportfreunde Düren ist dieses Spiel die Chance, durch puren Willen den Funken Hoffnung am Leben zu erhalten, während Bornheim mit einem Sieg die letzte theoretische Gefahr bannen will.