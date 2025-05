Die Sportfreunde Düren schlagen Teveren Spielbericht

De Dürener schieben sich in der Fußball-Landesliga nach den Freitagspielen vorübergehend auf Rang zwei. Teveren hadert mit dem Spielverlauf.

Das Match zwischen den Sportfreunden Düren und Germania Teveren hatte eine längere Anlaufzeit von Nöten, ehe es ein unterhaltsames und auf Augenhöhe ablaufendes Fußballspiel wurde. Am Freitagabend gewann am Ende der zwischenzeitlich auf Platz 2 der Landesligatabelle hochgerückte Gastgeber mit 3:1. „Wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner und in einem 50:50-Spiel knapp gewonnen, wobei ein bis zwei Aktionen das Spiel zu unseren Gunsten entschieden haben“, war SFD-Coach Marcel Demircan „mega happy“ über die drei Punkte gegen Teveren.

Teveren in Front

Die Partie fing allerdings erst so richtig in Fahrt zu kommen, nachdem die Germanen in der 35. Minute durch David Schmitz mit 1:0 in Führung gingen. Dabei nutzte er einen Lattenklatscher nach Flanke von Batin Bozkurt mit einem Flachschuss aus kurzer Distanz ins lange Eck. Vorher sahen die knapp 100 Besucher eine Begegnung, die sich zwischen den Strafräumen abspielte und ein hohes Maß an Fehlpässen und unnötigen Ballverlusten durch Dribblings aufzeigte. Beide Torhüter mussten kein einziges Mal wirklich intensiv wach sein und einen Torschuss abwehren.

Das 0:1 erinnerte nun die Ostdürener plötzlich daran, dass man in der Rückrunde die meisten Tore erzielt hat – und nur fünf Minuten später wäre durch Marc Wollersheims Seitfallzieher fast der schnelle Ausgleich gefallen, den Germanen-Keeper Niklas Aretz mit sehr guter Reaktion noch verhindern konnte. Erneut fünf Minuten später war er allerdings machtlos, nachdem ein weiter Freistoß von Inan Sengül bei Halil Gashani einen Abnehmer fand und er ihn per Kopf unhaltbar ins Eck setzte.

Nach der Pause hätte zunächst gar Teverens Bozkurt durch einen Schuss in die kurze Ecke das 2:1 erzielen können, wobei Sportfreunde-Keeper Philipp Müller noch so eben mit den Fingern den Ball abwehren konnte (53.). Drei Minuten später war es aber dann so weit, als die Sportfreunde nach schöner Kombination zwischen Mustapha Chahrour und Hagen Blohm durch Niclas Mandelartz mit 2:1 in Front lagen. Von nun an waren die Gastgeber das gefährlichere Team, immer wieder konnten sie die Angriffe der Germanen durch eine geschlossene Abwehrarbeit abfangen und gefährliche Konter setzen.

Zunächst holte Teverens Torwart Niklas Aretz einen Schuss von Hagen Blohm aus dem Winkel (65.), doch in der 80. Minute war er absolut machtlos, nachdem Chahrour und Wollersheim einen doppelten Doppelpass spielten und Letzterer dann zu seinem 27. Saisontreffer kam. Auch wenn Dürens Halil Gashani in der 85. Minute die Gelb-Rote Karte bekam, konnte Teveren nicht mehr verkürzen, stattdessen verhinderte ihr Torwart mit toller Parade eine höhere Niederlage nach Schuss von Chahrour in den Winkel (90.+3).

„Nach einer sehr guten ersten Halbzeit, in der wir manchmal jedoch bei den Umschaltsituationen zu hektisch agierten und daher ein paar unsaubere Aktionen hatten, haben wir bis zum 1:2 ein offenes Spiel abgeliefert. Ein Punkt hätte uns schon gutgetan, denn wir haben trotz sehr guter Rückrunde noch nicht den Klassenerhalt sicher“, war Germanen Trainer Sebastian Wirtz leicht enttäuscht über das verpasste Remis.

