Die Sportfreunde Broekhuysen freuen sich auf die Aufstiegsrunde

Die Sportfreunde Broekhuysen haben Platz 2 sicher. – Foto: Susanne Schmidt

Am vorletzten Spieltag der Bezirksliga sind weitere wichtige Entscheidungen im Auf- und Abstiegsrennen gefallen. Der Tabellenzweite Sportfreunde Broekhuysen kam zwar bei Westfalia Anholt nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus, hat aber die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Landesliga gegen die Tabellenzweiten der Bezirksliga-Gruppen 2 und 6 in der Tasche.

Mit einem Heimsieg über die favorisierten Sportfreunde hätte die Ausgangslage der Westfalia vor dem großen Saisonfinale noch deutlich besser ausgesehen. Und die Anholter, die das Hinspiel noch mit 1:4 verloren hatten, machten ihre Sache von Beginn an außerordentlich gut. Die Gäste aus Broekhuysen taten sich bei einem Gegner aus dem unteren Tabellendrittel wieder einmal überraschend schwer.

Für den Gastgeber dauert die Saison höchstwahrscheinlich auch noch länger, die Westfalia muss sich auf die Abstiegsrelegation einstellen. Eine Minimalchance auf den direkten Klassenerhalt besteht allerdings noch, falls am Saisonende mehrere Mannschaften 40 Punkte auf dem Konto haben sollten. Dann gibt eine Art interner Tabelle der betroffenen Teams den Ausschlag.

Sommerfußball in der ersten Halbzeit

In einer wenig unterhaltsamen ersten Halbzeit hatte Nick Ernst die einzige nennenswerte Gelegenheit aufden Führungstreffer vergeben. Auch auf der Gegenseite waren Chancen Mangelware. „Wir waren nicht sauber im Spiel mit dem Ball und haben uns zu einfache Fehler geleistet. So konnten wir aus unserem Ballbesitz kein Kapital schlagen“, sagte Sportfreunde-Trainer Sebastian Clarke.

Die Gastgeber aus dem Dorf mit der berühmten Wasserburg kamen in der Folge deutlich besser aus der Kabine – und wurden in der 64. Minute belohnt, als der Schiedsrichter nach einem Foul an Finn Spiekers auf den Punkt zeigte. Routinier Thorben Versteegen verwandelte den Strafstoß zum 1:0.

Immerhin: Die Gäste erholten sich schnell von dem Rückschlag und erzielten nur sechs Minuten später den Ausgleich (70.). Nach einem Ballverlust im Anholter Aufbauspiel lief Nils Hannaleck aus rund 40 Metern allein auf das Anholter Tor zu. Er scheiterte zwar mit seinem Abschluss an Keeper Julius Geven, doch der eingewechselte Tobias Maaßen drückte den Abpraller über die Linie.

In den Schlussminuten hätten die Sportfreunde Broekhuysen noch den Siegtreffer erzielen können, doch letztlich reichte auch das Remis, um das erklärte Zwischenziel zu erreichen. Sebastian Clarke hatte nach dem Abpfiff trotzdem gemischte Gefühle. „Auf der einen Seite haben wir mit dem Erreichen der Relegationsspiele unser Minimalziel erreicht. Auf der anderen Seite können wir mit unserer Leistung heute nicht zufrieden sein“, sagte der Trainer der Sportfreunde.

„Gegen spielstarke Mannschaften sehen wir immer besser aus“

Was Sebastian Clarke Mut macht: In den Aufstiegsspielen bekommen es die Sportfreunde wieder mit spielstarken Mannschaften zu tun. „Gegen solche Teams haben wir uns im Laufe der Saison besser präsentiert“, so Clarke. Für Westfalia Anholt fällt die Entscheidung, ob die Saison in die Verlängerung geht, erst in einer Woche. Dann heißt es: direkter Klassenerhalt oder Relegationsspiele.

Westfalia Anholt: Geven – M. Paus, Haberci, Schirrmacher, O. Paus, Oliveira Leite (75. Spiegelhoff), Müller, Duesing (38. Haliti), Buscher, Versteegen (87. Bergerfurth), Spiekers.

Sportfreunde Broekhuysen: Schaffers – Schmermas, Lachmann, Theelen (63. Schmitz), Peun, Horster (66. Maaßen), Hünnekens, Ernst, Thier (66. Agirman), Hannaleck (78. Belzek), Brock (77. Brüx).