Die Sportfreunde begegnen dem BV Garrel zum Topspiel

Am Samstag bestreitet der TuS Frisia Goldenstedt ein Heimspiel gegen den Tabellenführer, den SV Thule. Die anderen Spiele finden am Sonntag statt. Das Duell zwischen dem BV Garrel und dem SFN Vechta ist ein Spitzenduell.

Alle Vereine aus Vechta sind an diesem Wochenende im Einsatz. Am Freitag spielt Rot-Weiβ Damme im eigenen Sportpark gegen Amasya Spor, der am Dienstag gegen den SV Blau-Weiβ Langförden ein 3:3-Unentschieden spielte.

Rot-Weiβ Damme – SV Amasya Spor Lohne

Die Dammer hatten in den letzten beiden Spielen nur einen Punkt geholt und wollen daher unbedingt gerne gewinnen. Es kann gegen Amasya Spor aber ziemlich schwierig werden, weil diese Mannschaft viermal in Folge nicht verloren hat. ,,Es wird ein richtig gutes Spiel mit zwei offensivausgerichteten Mannschaften. Fehlen wird bei uns unser Kapitän Vladi Aumann der sich in den Flitterwochen befindet”, sprach Fabian Lang, der Trainer der Rot-Weiβen. Der Co-Spielertrainer Schorsch Hackmann der Lohner: ,,Ich erwarte ein schnelles Spiel auf Kunstrasen. Die Chancen stehen 50/50. Wir sind gut in Form und fahren nach Damme um dort zu gewinnen. Es fehlen Elias Schmunkamp, Firat Tarti, Ali Önder, Franz Zerhusen und Cem Önder.”

BV Garrel-SFN Vechta

Es wird ein sehr hartes Spiel für die Sportfreunde. Garrel ist gut in Form, die Vechteraner aber auch. Am Mittwoch verloren sie das Pokalspiel gegen den SV Bad Bentheim knapp: In der Grafschaft Bentheim wurde es 2:1. ,,Es ist das schwerste Auswärtsspiel dieser Saison. Individuell sind die nach meiner Meinung am stärksten besetzt ausgeklammert Lohne 2 wenn die die halbe Erste bekommen. Personell sind wir wieder etwas besser aufgestellt”, so David Riesner, der Trainer der Sportfreunde.

SV Blau-Weiβ Lüsche-SV Altenoythe

Die Blau-Weißen warten noch immer auf den ersten Dreier in dieser Saison. Gegen die Altenoyther gibt es Möglichkeiten, denn die Cloppenburger haben seit vier Wochen nicht mehr gewonnen. ,,Wir ewarten ein megaschweres Heimspiel, aber werden versuchen den ersten Dreier einzufahren. Verletzungsbedingt müssen wir auf Michael Schaubert (Zehbruch) und Arne Ostendorf (Bänderriss aus dem Brockdorf-Spiel) verzichten“, so der Lüscher Co-Trainer Rainer Wiemann.

SV Blau-Weiβ Langförden-SV Petersdorf

Die Langfördener schneiden nicht schlecht ab, lassen aber manchmal unnötig Punkte liegen. Der SV Petersdorf ebenso und so kann es ein spannendes Duell werden. ,,Am Dienstag war es ein gerechtes Unentschieden gegen Amasya Spor. Zu Sonntag: Petersdorf hat eine spielstarke Mannschaft, eigentlich ähnlich wie am Dienstag. Sie sind technisch stark und haben einige erfahrene Spieler. Unsere kleine Truppe wird versuchen mit Fussballerischen Mitteln zu wehren”, sagte Peter Siemer, der Trainer der Blau-Weiβen.

SV Schwarz-Weiβ Osterfeine-TuS Emstekerfeld