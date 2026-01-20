Baumberg ist wieder auf dem Platz. – Foto: Markus Becker

Die Sportfreunde Baumberg zahlen spätes Lehrgeld Nach 3:1-Führung verlieren die Baumberger Oberliga-Fußballer gegen den Tabellenführer der Mittelrheinliga, den SV Bergisch Gladbach, in den Schlussminuten noch mit 3:4. Trainer Salah El Halimi sucht nach Optionen gegen den KFC. Verlinkte Inhalte Oberliga Niederrhein SF Baumberg Berg. Gl. 09 Milan Burovac

Auch Väterchen Frost vermochte die erfolgshungrigen Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg nicht zu stoppen. Nach lediglich drei Wochen war für sie die Winterpause beendet – drei Tage nach dem Jahreswechsel fand sich die hochmotivierte Mannschaft bei frostigen Temperaturen auf dem schneebedeckten Kunstrasen im neuen Stadion „Am Kielsgraben“ unter der Leitung von Cheftrainer Salah El Halimi, Torwarttrainer Marco Ages, Fitness-Coach Sebastian Handke und Co-Trainer Mohamed Rifi ein.

So., 18.01.2026, 14:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 3 4 Abpfiff Unter den schwierigen Umständen und nach wetterbedingten Spielausfällen leitete Rifi während der ersten beiden Wochen die wichtige Phase anstelle des privat verhinderten El Halimi. Für die Baumberger standen in der ersten Woche notgedrungen Übungseinheiten verschiedener Art auf dem Programm: Cageball, Hallen-Krafttraining unter der Anleitung von Handke und verschiedene Spielformen in der Halle oder auf dem Kleinfeld am Stadion wurden alternativ und mit großem Elan durchgeführt. „Wir haben das Bestmögliche aus der Situation gemacht, die Spieler zeigten sich von ihrer besten Seite. Zwar fehlte die Spielpraxis gegen andere Teams, doch das Fußballspielen haben die Jungs definitiv nicht verlernt. Der Großteil ist von null auf hundert durchgestartet“, betonte Rifi, der mit der Truppe in der zweiten Woche viermal auf dem neuen Kunstrasen trainieren konnte: „Wir durften bis zu 25 Spieler begrüßen, die sich mit großem Eifer körperlich und spielerisch für den Re-Start aufdrängen.“

Ein Comebacker Zur Freude der Verantwortlichen absolvierte der schmerzlich vermisste Milan Burovac nach seiner Verletzung ohne Beschwerden die Einheiten. Der 24-Jährige ist somit wieder eine Alternative auf der Sechser-Position, auf der er im Meisterjahr nahezu perfekt performt hatte. Aufgrund der Sperren von Kapitän Louis Klotz, Torjäger Robin Schnadt (Gelb-Rote Karten) und Stratege André Mandt (fünfte Gelbe Karte) zum Rückrunden-Auftakt gegen den KFC Uerdingen (31. Januar, 16 Uhr) müssen demnach passende Optionen während der Testspiele gefunden werden. Im ersten Härtetest gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 konnten die SFB sogleich ihren fortgeschrittenen Stand beweisen – mussten sich jedoch nach einem rasanten Spiel den Gästen mit 3:4 (2:1) geschlagen geben. Es entwickelte sich sofort ein Spiel auf Augenhöhe mit zahlreichen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Schreckmoment in der siebten Minute: Nach einem Zusammenprall mit SV-Stürmer Ervin Cindrak blieb SFB-Verteidiger Denis Sitter benommen und mit einer Platzwunde am Kopf liegen. Auf dem Weg zum Rettungswagen gab er leichte Entwarnung: „Ich war für einen Moment weg, doch es geht mir schon wieder besser.“