Die Sportfreunde Baumberg zahlen spätes Lehrgeld

Auch Väterchen Frost vermochte die erfolgshungrigen Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg nicht zu stoppen. Nach lediglich drei Wochen war für sie die Winterpause beendet – drei Tage nach dem Jahreswechsel fand sich die hochmotivierte Mannschaft bei frostigen Temperaturen auf dem schneebedeckten Kunstrasen im neuen Stadion „Am Kielsgraben“ unter der Leitung von Cheftrainer Salah El Halimi, Torwarttrainer Marco Ages, Fitness-Coach Sebastian Handke und Co-Trainer Mohamed Rifi ein.
Unter den schwierigen Umständen und nach wetterbedingten Spielausfällen leitete Rifi während der ersten beiden Wochen die wichtige Phase anstelle des privat verhinderten El Halimi. Für die Baumberger standen in der ersten Woche notgedrungen Übungseinheiten verschiedener Art auf dem Programm: Cageball, Hallen-Krafttraining unter der Anleitung von Handke und verschiedene Spielformen in der Halle oder auf dem Kleinfeld am Stadion wurden alternativ und mit großem Elan durchgeführt. „Wir haben das Bestmögliche aus der Situation gemacht, die Spieler zeigten sich von ihrer besten Seite. Zwar fehlte die Spielpraxis gegen andere Teams, doch das Fußballspielen haben die Jungs definitiv nicht verlernt. Der Großteil ist von null auf hundert durchgestartet“, betonte Rifi, der mit der Truppe in der zweiten Woche viermal auf dem neuen Kunstrasen trainieren konnte: „Wir durften bis zu 25 Spieler begrüßen, die sich mit großem Eifer körperlich und spielerisch für den Re-Start aufdrängen.“
Zur Freude der Verantwortlichen absolvierte der schmerzlich vermisste Milan Burovac nach seiner Verletzung ohne Beschwerden die Einheiten. Der 24-Jährige ist somit wieder eine Alternative auf der Sechser-Position, auf der er im Meisterjahr nahezu perfekt performt hatte. Aufgrund der Sperren von Kapitän Louis Klotz, Torjäger Robin Schnadt (Gelb-Rote Karten) und Stratege André Mandt (fünfte Gelbe Karte) zum Rückrunden-Auftakt gegen den KFC Uerdingen (31. Januar, 16 Uhr) müssen demnach passende Optionen während der Testspiele gefunden werden.
Im ersten Härtetest gegen den Mittelrheinliga-Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 konnten die SFB sogleich ihren fortgeschrittenen Stand beweisen – mussten sich jedoch nach einem rasanten Spiel den Gästen mit 3:4 (2:1) geschlagen geben. Es entwickelte sich sofort ein Spiel auf Augenhöhe mit zahlreichen Möglichkeiten auf beiden Seiten. Schreckmoment in der siebten Minute: Nach einem Zusammenprall mit SV-Stürmer Ervin Cindrak blieb SFB-Verteidiger Denis Sitter benommen und mit einer Platzwunde am Kopf liegen. Auf dem Weg zum Rettungswagen gab er leichte Entwarnung: „Ich war für einen Moment weg, doch es geht mir schon wieder besser.“
In der 32. Minute steckte SV-Regisseur Finn Stromberg auf Cindrak, der die Kugel aus zehn Metern humorlos in den rechten Winkel hämmerte. Nach dem Anstoß bediente Paolo Piccinini den stark aufspielenden Berkem Kurt, der unhaltbar egalisierte – 1:1 (33.), ehe Kurt von der rechten Außenbahn auf Rückkehrer Batuhan Özden spielte, der die 2:1-Führung erzielte (42.). In der 69. Minute erhöhte der genesene Bilal Sezer nach einem perfekten Spielzug über Tim Knetsch auf 3:1, bevor sich die Hausherren in der Schluss-Viertelstunde unnötige Fehler leisteten. Azem Memeti (77.), Cindrak (85.) und abermals Memeti per Elfmeter (89.) drehten schlussendlich das Spiel zugunsten des ungeschlagenen Spitzenreiters.
El Halimi, der wieder auf der Kommandobrücke stand, war trotzdem zufrieden: „Wir haben trotz der zehn Wechsel bis zur Schlussphase mitgehalten und am Ende aufgrund der Unsicherheiten Lehrgeld bezahlen müssen. Wichtig waren die Erkenntnisse in positiver und negativer Hinsicht.“