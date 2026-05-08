Die Sportfreunde Baumberg wollen früh den Kopf aus der Schlinge ziehen

Baumberg erwartet eine schwere Aufgabe – Foto: David Zimmer

Nach dem vergangenen 1:0-Sieg über den starken Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler und dem Ausbau der Mini-Erfolgsserie von drei Spielen ohne Niederlage mit zuletzt zwei überzeugenden Erfolgen war die Stimmung bei den Oberliga-Spielern der Sportfreunde Baumberg, den Fans und Verantwortlichen am Samstagabend prächtig. Nach den Sonntags-Ergebnissen der Mitkonkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt war allen klar, dass sich der Sieg am 30. Spieltag als noch wertvoller herausstellte – der Abstiegskampf hat sich vier Runden vor Saisonende mit zehn (!) Mannschaften auf dramatische Weise zugespitzt.

Nach einer Ungeschlagen-Serie von sieben Spielen verloren die Blau-Gelben sodann mit 2:4 bei der abstiegsbedrohten DJK Adler Union Frintrop, sodass sich Kastrati enttäuscht zeigte: „Eine Erklärung habe ich nicht, warum wir in der zweiten Halbzeit so schwach gespielt haben und auch so emotionslos waren. Es tut mir leid für andere Mannschaften, die mit einem Sieg von uns gerechnet hatten.“

Vor dem schweren Gang zum Vierten SC St. Tönis (Sonntag, 15.30 Uhr, Jahn-Sport-Anlage) wäre für SFB-Cheftrainer Salah El Halimi ein Teilerfolg bei den erfolgshungrigen Tönisvorstern lebenswichtig, weil im zähen Kampf um den Ligaverbleib jeder Punkt Gold wert sein dürfte. Die Baumberger reisen mit der Empfehlung von drei Spielen ohne Gegentor in Serie an: Diesmal gegen die drittstärkste Offensive der Liga, die mit ihren technisch versierten Stürmern Julian Andres Suaterna (20 Treffer), Morten Heffungs (14) und Mario Knops (11) mehr als die Hälfte der insgesamt 76 Einschläge verbuchte. Und SC-Trainer Bekim Kastrati, der mit seinem Team am 23. Mai im Pokalendspiel gegen den MSV Duisburg vor dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte steht, erlaubte sich in der Vorwoche sogar den Luxus, Knops zunächst auf der Bank zu lassen.

SFB wollen dem Gegner das Leben schwer machen

El Halimi glaubt, dass die Hausherren auf ihrem Naturrasen wieder ihr wahres Gesicht zeigen werden: „Es wird ein verdammt dickes Brett, aber mit der zuletzt gezeigten Stabilität und den anderen wichtigen Tugenden werden wir dem Gastgeber das Leben so schwer wie möglich machen, zumal wir beim Favoriten nichts zu verlieren haben. Es wird zwar die schwerste Aufgabe der letzten Partien, aber wir gehen selbstbewusst ins Spiel“, erklärt der SFB-Coach.

Er muss auf seine Kapitäne Louis Klotz (zehnte Gelbe Karte) und Leitfigur Ben Harneid (fünfte Gelbe Karte) verzichten und weiß: „Es liegen vier Endspiele vor uns, und wir können wieder einen großen Schritt machen.“

Taktische Umstellung nach dem 2:8 in Schonnebeck

Die letzte Niederlage bezogen die SFB am 27. Spieltag bei der SpVg. Schonnebeck mit 2:8 – danach wurde die taktische Ausrichtung umgestellt und während der Übungseinheiten aktiv und in Gesprächen detailliert an der Systemänderung und deren Optimierung gearbeitet, die rechtzeitig und schlussendlich die Zu-Null-Serie herbeiführte – andererseits wurde ein Worst-Case-Szenario verhindert. „Wir haben das System an die Spieler angepasst, die zur Verfügung stehen und sich im Flow befinden“, so El Halimi, der diesmal nicht an die ominöse 40-Punkte-Marke zum Erreichen des Klassenerhalts glaubt: „Es wird ein Ritt auf der Rasierklinge und am Sonntagabend kann schon wieder alles ganz anders ausschauen.“

Derweil ist seine Truppe mit 37 Punkten auf den zwölften Platz geklettert, steht demnach vier Zähler vor dem ersten Abstiegsplatz, den überraschend der VfB Homberg belegt – die Duisburger stehen bereits am Freitagabend vor der höchst schweren Aufgabe beim Tabellenführer Ratingen 04/19. In der Vorsaison vermochten sich die Sportfreunde mit 35 Zählern rechtzeitig in Sicherheit zu bringen, doch derweil ist noch alles möglich. „In dieser Saison kann jeder jeden schlagen, und vermutlich entscheiden sich der Abstieg und die Meisterschaft erst am letzten Spieltag“, prognostiziert El Halimi, dessen Team unbedingt den Kopf vor dem Finale aus der Schlinge ziehen möchte.