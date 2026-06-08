Die Sportfreunde Baumberg verlieren zum Abschluss Auf das frühe 1:0 der Gastgeber haben die Sportfreunde Baumberg beim Saisonfinale in Büderich zwar noch die passende Antwort, nicht mehr aber auf die weiteren Treffer – so reißt ihre Erfolgsserie in der Oberliga, die Gastgeber halten die Klasse. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser

Die Sportfreunde Baumberg mussten zum Abschluss mit einer Niederlage leben. – Foto: Arno Wirths

Trotz einer couragierten und auch engagierten Mannschaftsleistung mussten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg im letzten Saisonspiel nach ihrer Erfolgsserie beim FC Büderich eine 1:3 (1:2)-Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi belegt nach der 14. Niederlage mit 44 Punkten in der Endabrechnung den achten Platz, die Büdericher hingegen sicherten sich durch ihren zwölften Saisonsieg den Klassenerhalt.

El Halimi änderte seine Startelf gegenüber der Vorwoche (7:1-Sieg gegen den SV Biemenhorst) notgedrungen auf drei Positionen: Für Enis Vila, Timo Hölscher und Paolo Piccinini rückten Al-Hassan Turay, Hayato Uchimura und Mgboji Njoku Ume in die Anfangsformation. Nach einer verhaltenen Startphase kamen die enorm bissigen und aggressiven Gastgeber zu ihrer ersten Torchance, die sie sogleich nutzten – der stark aufspielende FC-Stürmer Oliver Tomasz Dessau setzte sich über die anfällige rechte Abwehrseite der Baumberger durch und schweißte die Kugel unter dem Jubel der 500 Anhänger unter die Latte – 1:0 (12.). Führung hielt nicht lange Doch die wichtige Führung währte lediglich vier Minuten, denn nach einem Foulspiel von FC-Keeper Robin Offhaus am agilen Baris Sarikaya zeigte der Unparteiische auf den Punkt – Tim Knetsch, der gegen Biemenhorst einen lupenreinen Hattrick erzielt hatte, behielt die Nerven und egalisierte zum 1:1 (19.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren aufgrund der Spielstände auf den anderen Plätzen abgestiegen, denn die Truppe von FC-Trainer Sebastian Siebenbach benötigte angesichts der engen Konstellation dringend einen Sieg.