Die Sportfreunde Baumberg verlieren zum Abschluss

Trotz einer couragierten und auch engagierten Mannschaftsleistung mussten die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg im letzten Saisonspiel nach ihrer Erfolgsserie beim FC Büderich eine 1:3 (1:2)-Niederlage hinnehmen. Die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi belegt nach der 14. Niederlage mit 44 Punkten in der Endabrechnung den achten Platz, die Büdericher hingegen sicherten sich durch ihren zwölften Saisonsieg den Klassenerhalt.
El Halimi änderte seine Startelf gegenüber der Vorwoche (7:1-Sieg gegen den SV Biemenhorst) notgedrungen auf drei Positionen: Für Enis Vila, Timo Hölscher und Paolo Piccinini rückten Al-Hassan Turay, Hayato Uchimura und Mgboji Njoku Ume in die Anfangsformation. Nach einer verhaltenen Startphase kamen die enorm bissigen und aggressiven Gastgeber zu ihrer ersten Torchance, die sie sogleich nutzten – der stark aufspielende FC-Stürmer Oliver Tomasz Dessau setzte sich über die anfällige rechte Abwehrseite der Baumberger durch und schweißte die Kugel unter dem Jubel der 500 Anhänger unter die Latte – 1:0 (12.).
Doch die wichtige Führung währte lediglich vier Minuten, denn nach einem Foulspiel von FC-Keeper Robin Offhaus am agilen Baris Sarikaya zeigte der Unparteiische auf den Punkt – Tim Knetsch, der gegen Biemenhorst einen lupenreinen Hattrick erzielt hatte, behielt die Nerven und egalisierte zum 1:1 (19.). Zu diesem Zeitpunkt waren die Hausherren aufgrund der Spielstände auf den anderen Plätzen abgestiegen, denn die Truppe von FC-Trainer Sebastian Siebenbach benötigte angesichts der engen Konstellation dringend einen Sieg.
Die SFB warteten mit der reiferen Spielanlage auf – Büderich drückte derweil auf das Tempo. Zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt für die stets bemühten Gäste markierten die Büdericher in der 44. Minute die erneute Führung: Wieder hatte sich Dessau auf der linken Angriffsseite durchgesetzt – seine präzise Flanke erreichte Torjäger Glayne Wago, der per Kopf seinen neunten Saisontreffer erzielte – 2:1 (44.).
In der 53. Minute führte eine äußerst kuriose Szene zum vorentscheidenden 3:1: Nachdem der Ball an den Körper des Schiedsrichters geprallt war, warteten die SFB-Akteure auf den Pfiff und die Unterbrechung, während die FC-Spieler sich sofort den Ball schnappten: Und erneut schlug das perfekt harmonierende Duo der Hausherren zu – Dessau bediente Wago, der SFB-Keeper Daniel Schwabke keine Chance ließ – 3:1 (53.). Schwabke sah in seinem letzten Spiel wegen Reklamierens die Gelb-Rote Karte (54.). In Überzahl schaukelte die Siebenbach-Truppe die Partie schlussendlich über die Runden.