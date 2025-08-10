Die Sportfreunde Baumberg sind guter Dinge

Nach einer überaus intensiven, systematischen und bestens organisierten Vorbereitungsphase mit 27 Einheiten, fünf nahezu perfekten Spielen sowie der optimalen Integration der Zugänge steht das erste Pflichtspiel der Sportfreunde Baumberg auf dem Plan: Die Blau-Weißen reisen in der ersten Runde des Niederrheinpokals zum ambitionierten und gefährlichen Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln, der in der Vorsaison noch in der Landesliga war, dort aber als Tabellen-15. auf dem ersten Abstiegsplatz wieder den bitteren Weg in die Bezirksliga zurück antreten musste (Sonntag, 15 Uhr, Kölner Straße).
Mit einem Sieg über den Oberliga-Meister der Saison 2023/24 würden sich die Grün-Weißen den erwünschten Schub unter dem neu installierten Trainer-Duo Jakob Scheller und Markus Haep und zusätzlichen Auftrieb für den direkten Wiederaufstieg des einstigen und mehrjährigen Oberligisten verleihen. Zusätzliche Vorsicht ist geboten für die Sportfreunde: Im SFB-Meisterjahr hatten die Krefelder in der dritten Pokalrunde den anschließenden Halbfinalisten am Rande einer Niederlage, doch letztendlich rettete sich der Favorit nach einem 3:3 in die Verlängerung und behielt am Ende mit 6:3 die Oberhand.
So weit will es Co-Trainer Mohamed Rifi, der Cheftrainer Salah El Halimi erneut vertreten wird, nicht kommen lassen: Seine Baumberger weisen eine inspirierende, harmonische und verletzungsfreie Vorbereitung auf – da soll es nun keinen frühen Dämpfer geben. „Das erste Pflichtspiel findet statt, und wir, Torwarttrainer Marco Ages sowie Athletiktrainer Sebastian Handke, haben unsere Erkenntnisse gezogen und werden selbige auf den Gegner fokussieren“, erklärt Rifi, der auf seinen regen Austausch mit El Halimi explizit hinweist, aber auch anmerkt: „Ich bin froh, wenn Salah wieder dabei ist. Wir befinden uns beide auf einem Niveau und besprechen auch für Sonntag den Kader und die Startelf, um am Ende die Truppe zum Sieg zu führen.“
Rifi hatte bezüglich des Pokalspiels im Testspiel gegen den Bezirksligisten und Lokalnachbarn TuSpo Richrath (7:1) wichtige Details erkannt, die in Krefeld unbedingt vermieden werden müssen: „Um eine Zitterpartie auszuschließen, würde ein Führungstreffer uns ein Königreich bedeuten. Wir müssen die Haltung nach Spielbeginn oder Wiederanpfiff beibehalten und dürfen uns nach einem Break nicht abschütteln lassen. Für die Jungs gilt es, während einer zu erwartenden hitzigen Atmosphäre einen kühlen Kopf zu bewahren, in den Aktionen ruhig zu bleiben und fahrlässige Fehler zu vermeiden“, fordert Rifi, der vermutlich auf Keeper Daniel Schwabke (Muskelverhärtung) verzichten muss – der zuverlässige Thorsten Pyka wird wahrscheinlich wieder zwischen den Pfosten stehen.
Der wieder treffsichere SFB-Torjäger Robin Schnadt hat in der Vorbereitung bewiesen, dass er zu bemerkenswerter Form gefunden hat – das Zusammenspiel der „alten Hasen“ Robin Hömig, der sich in allen Belangen in großartiger Formstärke befindet, und seinem kongenialen Kapitän Louis Klotz besticht nach der Meistersaison wieder durch Präzision und ein blindes Zusammenspiel. „Wir sind bestens präpariert und guter Dinge, weil die Stimmung innerhalb der Mannschaft hervorragend ist. Wir erwarten ligaunabhängig einen heißen Tanz, der uns alles abfordern wird“, glaubt Rifi.
Der Co-Trainer sieht im Pokal dessen „eigene Gesetze“, aber nicht für die eigene Mannschaft, „diesbezüglich zahle ich auch gerne ins Phrasenschwein“. Rifi wünscht sich, dass das Team frühzeitig den Abwehrriegel knackt und sich stabil gegen die Heimelf präsentiert. „Die Kadermeldung werde ich in Absprache mit Salah nach dem Abschlusstraining bekannt geben“, erklärt der derzeitige Übungsleiter, der insbesondere im überaus kreativen Mittelfeld über vielfältige Alternativen verfügt.