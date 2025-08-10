Für Baumberg steht das erste Pflichtspiel an. – Foto: Christian Kreuer

Die Sportfreunde Baumberg sind guter Dinge In der ersten Runde des Niederrheinpokals reisen die Baumberger Oberliga-Fußballer zum Bezirksligisten Krefeld-Fischeln – der ihnen nicht erneut Probleme bereiten soll. Verlinkte Inhalte Niederrheinpokal VfR Fischeln SF Baumberg

Nach einer überaus intensiven, systematischen und bestens organisierten Vorbereitungsphase mit 27 Einheiten, fünf nahezu perfekten Spielen sowie der optimalen Integration der Zugänge steht das erste Pflichtspiel der Sportfreunde Baumberg auf dem Plan: Die Blau-Weißen reisen in der ersten Runde des Niederrheinpokals zum ambitionierten und gefährlichen Bezirksligisten VfR Krefeld-Fischeln, der in der Vorsaison noch in der Landesliga war, dort aber als Tabellen-15. auf dem ersten Abstiegsplatz wieder den bitteren Weg in die Bezirksliga zurück antreten musste (Sonntag, 15 Uhr, Kölner Straße).

Voller Fokus auf das erste Pflichtspiel Heute, 15:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln VfR Fischeln Sportfreunde Baumberg SF Baumberg 15:00 PUSH

Mit einem Sieg über den Oberliga-Meister der Saison 2023/24 würden sich die Grün-Weißen den erwünschten Schub unter dem neu installierten Trainer-Duo Jakob Scheller und Markus Haep und zusätzlichen Auftrieb für den direkten Wiederaufstieg des einstigen und mehrjährigen Oberligisten verleihen. Zusätzliche Vorsicht ist geboten für die Sportfreunde: Im SFB-Meisterjahr hatten die Krefelder in der dritten Pokalrunde den anschließenden Halbfinalisten am Rande einer Niederlage, doch letztendlich rettete sich der Favorit nach einem 3:3 in die Verlängerung und behielt am Ende mit 6:3 die Oberhand. So weit will es Co-Trainer Mohamed Rifi, der Cheftrainer Salah El Halimi erneut vertreten wird, nicht kommen lassen: Seine Baumberger weisen eine inspirierende, harmonische und verletzungsfreie Vorbereitung auf – da soll es nun keinen frühen Dämpfer geben. „Das erste Pflichtspiel findet statt, und wir, Torwarttrainer Marco Ages sowie Athletiktrainer Sebastian Handke, haben unsere Erkenntnisse gezogen und werden selbige auf den Gegner fokussieren“, erklärt Rifi, der auf seinen regen Austausch mit El Halimi explizit hinweist, aber auch anmerkt: „Ich bin froh, wenn Salah wieder dabei ist. Wir befinden uns beide auf einem Niveau und besprechen auch für Sonntag den Kader und die Startelf, um am Ende die Truppe zum Sieg zu führen.“