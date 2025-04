Die Sportfreunde Baumberg sind gehörig unter Druck

Seit dem vergangenen Dienstag ist bekannt, dass wohl vier Absteiger den bitteren Gang in die Landesliga antreten müssen. Grund: Das Trauerspiel des Regionalligisten KFC Uerdingen hat zumindest ein vorläufiges Ende, weil die Krefelder zahlungsunfähig sind, den Spielbetrieb einstellen sollen und als Absteiger in die Oberliga feststünden – deshalb wäre Rang 15 ab sofort ein Abstiegsplatz, sofern der KFC nächste Saison in der Oberliga und nicht in einer anderen Spielklasse startet.

Vor dem schweren Heimspiel der SFB gegen den Siebten FC Büderich ist ein Sieg nach zwei sieglosen Spielen gegen unmittelbare Konkurrenten Pflicht, um als amtierender Meister zum Saisonende kein Fiasko zu erleben (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße). „Für mich war klar, dass der 15. Platz nicht zum Klassenerhalt reicht; deshalb wollten und werden wir nicht auf einen der vier letzten Plätze abrutschen. Wir haben zwar aus zwei wichtigen Partien nur einen Punkt geholt, doch wir haben es weiterhin in der eigenen Hand“, erläutert El Halimi, der mit seiner Truppe in Mülheim und zuvor gegen den Aufsteiger SV Biemenhorst (1:1) nicht die erhofften Big Points erreichen konnte und deshalb unter Zugzwang steht. „Jetzt müssen wir unter allen Umständen punkten, egal wie.“