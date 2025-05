Die Sportfreunde Baumberg sind das Zünglein an der Waage

Absolute Hochspannung herrscht am 34. und letzten Spieltag beim pikanten Duell zwischen dem amtierenden Oberliga-Meister Sportfreunde Baumberg und dem neuen Tabellenführer sowie möglichen Nachfolger SSVg Velbert. Am Sonntag trifft die Mannschaft von Salah El Halimi nach dem 1:1 gegen Schonnebeck innerhalb von zwei Wochen auf den nächsten Primus, sodass die Hausherren das Zünglein an der Waage sind und zum Meistermacher avancieren werden.

Nach Angaben des Staffelleiters Michael Tripp sind die Spiele auf den 4., 6. sowie 8. Juni terminiert. Es kommt also auf der Sandstraße zu einem irren Szenario und die Sportfreunde stecken mittendrin – die Drähte werden heißglühen und auch der Liveticker im regionalen Internet-Portal FuPa dürfte bei der erwartungsgemäß großen Kulisse höchstes Interesse hervorrufen. Die seit elf Spielen ungeschlagene Truppe von SSVg-Trainer Ismail Jaouri hat es im Saisonfinale in der eigenen Hand, denn ein Sieg würde nach einem Jahr Abstinenz die Rückkehr in die vierte Liga bedeuten.

Die Velberter führen nach den Resultaten des vorletzten Spieltags die Tabelle mit zwei Punkten Vorsprung vor den punktgleichen Teams der SpVg Schonnebeck und dem ETB Schwarz-Weiß Essen an, die demzufolge von einem Punktverlust des Absteigers profitieren und selbst den Klassensprung in die Regionalliga schaffen würden. Kurios: Sollten am Sonntagnachmittag zwei oder gar alle drei Mannschaften punktgleich sein, gibt es eine spektakuläre Entscheidungsrunde, weil das Torverhältnis keine Rolle spielt.

Baumberg will Gas geben

Doch die Hausherren werden sich nach den zuletzt gezeigten Leistungen mit aller Macht gegen eine Niederlage wehren – im Heimspiel gegen Schonnebeck bewiesen die SFB, dass sie gegen Spitzenteams mithalten können und zusätzlich wird das Team zum Abschluss befreit aufspielen können. Die Gäste stehen ihrerseits unter Erfolgsdruck und Zugzwang. Der routinierte Velberter Keeper und Kapitän Marcel Lenz gibt sich betont optimistisch: „Wir sind in der Pole-Position und lieber in dieser Lage, als in der des Jägers“, erklärt der Ex-Profi (MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen), „wir haben einen positiven Druck, was den letzten Spieltag betrifft. Unsere Mannschaft ist charakterlich einfach astrein – vielleicht das Beste, was ich in meiner Karriere erlebt habe. Deshalb haben wir den Aufstieg auch verdient.“

Die Baumberger hatten den Gegner im Hinspiel am Rande einer Niederlage, als sie aufgrund einer taktisch reifen Leistung zur Halbzeit mit 2:0 nach Treffern von Baris Sarikaya und des scheidenden Enes Topal führten. Am Ende drehte der Tabellenerste die Partie in der Nachspielzeit in einen 4:2-Sieg. Neben dem Torjäger (1. Spvg. Solingen Wald 03) verlässt Kapitän Sercan Er die SFB aus privaten Gründen in Richtung des Landesligisten DV Solingen – dem langverletzten Leitwolf und zwischenzeitlichen Co-Trainer weint El Halimi mehr als eine Träne nach. „Der Weggang von Sercan lässt mein Herz bluten, weil ich mit ihm als Mensch und Spieler fünf tolle Jahre erlebt habe“, betont der SFB-Coach, der mit seiner Nummer zehn wertvolle Gespräche während des Abstiegskampfes geführt hatte, „in der finalen Partie wollen wir für die wechselnden Spieler und unseren treuen Fans einen erfolgreichen Schlusspunkt setzen. Wir werden Vollgas-Fußball spielen und das Duell hochkonzentriert bestreiten. Wir haben die Kopf- und Einstellungssache während der Trainingseinheiten intensiv besprochen.“

Die Partie würden sie wie ein Pokalendspiel simulieren. „Wir erwarten einen Gegner mit 200 Prozent, der unbedingt Meister werden will – vor einem Jahr hatte ich mit dem Titel selbst das schönste Erlebnis in meiner Tätigkeit als Trainer. Wir gönnen es den drei Spitzenteams, die es alle verdient haben. Ich werde die stärkste Elf trotz der Verabschiedungen auf das Feld schicken, um den Wettkampfcharakter gegenüber Schonnebeck und ETB zu wahren – das ist explizit meine und die Einstellung der kompletten Mannschaft.“