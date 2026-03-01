Die Sportfreunde Baumberg rutschen durch unerwartete Resultate ab

Die Sportfreunde Baumberg kassieren eine Niederlage gegen die Holzheimer SG – Foto: Hubert Wilschrey

Für die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg (SFB) waren der 21. Spieltag und das Spiel beim Neuling Holzheimer SG wahrlich nicht der erhoffte Auftakt in die wichtige „Englische Woche“. Nach der schmerzhaften, unerwarteten, aber verdienten 2:4 (1:2)-Niederlage war es für die Neusser Minimalisten, die zuvor in neun Heimspielen erst einen Heimsieg verbuchen konnten und hierbei auf mickrige sieben Treffer kamen, beinahe ein Schützenfest.

El Halimi musste sein Team erneut ändern, da neben den verletzten Stürmern Robin Schnadt, Farhan Ghaznawi und Tim Knetsch auch die angeschlagenen Schlüsselspieler in der Mittelfeldreihe, André Mandt, Timo Hölscher und Louis Klotz ausfielen. Routinier und Innenverteidiger Sertan Yigenoglu war darüber hinaus aufgrund seiner „Ampelkarte“ zum Zuschauen verurteilt.

Aufgrund der wieder einmal überraschenden Resultate rutschte die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi vorübergehend mit 26 Punkten vom achten auf den zwölften Platz ab – nur noch zwei Zähler vom direkten Abstiegsplatz entfernt, auch weil der SV Sonsbeck mit 2:1 beim VfB Homberg gewann. Somit wird ein Heimsieg im Nachholspiel am Mittwochabend gegen den Tabellenvierten KFC Uerdingen fast schon zur Pflichtaufgabe für die SFB.

Die Gastgeber, die nach ihrem höchsten Saisonsieg und dem 2:1-Hinspielerfolg zum Baumberger Angstgegner avancieren, waren sofort auf Betriebstemperatur, während die SFB einen Kaltstart fabrizierten. Bereits nach neun Minuten musste ihr Keeper Daniel Schwabke zum ersten Mal hinter sich greifen, als Dion Gutaj einen Aussetzer nach einer Linksecke in der SFB-Defensive nutzte – der abgefälschte Schuss schlug unhaltbar im SFB-Gehäuse ein zum 1:0 (9.).

Baumberger Taktik wird über den Haufen geworfen

Spätestens nach etwa einer halben Stunde war die Baumberger Taktik komplett über den Haufen geworfen – SFB-Mittelfeldspieler Shoyo Akaogi verlor im eigenen Strafraum den Ball: Arton Tolaj bediente daraufhin den frei stehenden Yannick Joosten, der die Kugel zum 2:0 ins verwaiste Tor schob (32.). Die bis dahin lethargisch wirkenden Sportfreunde wachten nach dem Anschlusstreffer des fleißigen Schienenspielers Denis Sitter auf – Ben Harneid hatte zuvor auf Batuhan Özden in die Tiefe gespielt und Sitter die Vorlage des Außenstürmers zum 2:1 verwertet (37.).

Nach dem Wechsel hatten sich die Blau-Weißen viel vorgenommen und insbesondere die Intensität gegen einen giftigen und galligen Gastgeber erhöhen wollen. Doch vier Minuten nach dem Wiederanpfiff war es abermals ein individueller Fehler, der den Schwarz-Weißen wieder den Zwei-Tore-Vorsprung bescherte – ein SFB-Spieler rutschte unglücklich aus, und Sakaki Ota machte die leisen Hoffnungen zunichte – 3:1 (49.).

Nach einer Linksecke von Robin Hömig und dem Kopfballtreffer von Sitter schöpften die Gäste doch noch einmal Hoffnung – 3:2 (53.). Abdelkarim Afkir machte nach einem Konter und einem präzisen Zuspiel von Gutaj aber alles klar – 4:2 (70.). „Wir haben heute ein schlechtes und phasenweise emotionsloses Spiel gegen einen leidenschaftlich aufspielenden Gegner abgeliefert. Uns fehlten bisweilen der Input, der Drive und der absolute Wille, der uns zuletzt ausgezeichnet hatte. Wir haben uns den Schneid abkaufen lassen und Geschenke verteilt“, konstatierte El Halimi nach der ernüchternden achten Saisonniederlage.