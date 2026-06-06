Die Sportfreunde Baumberg holen Sercan Er zurück

Er kehrt zurück nach Baumberg – Foto: Arno Wirths

Die Oberliga-Spieler der Sportfreunde Baumberg treten am letzten Spieltag im mit Spannung erwarteten Duell beim FC Büderich an (Sonntag, 15 Uhr, Am Eisenbrand). Während sich die Mannschaft von SFB-Cheftrainer Salah El Halimi nach einer imposanten Erfolgsserie am vorigen Spieltag durch einen 7:1-Kantersieg gegen den SV Biemenhorst den Klassenerhalt vorzeitig gesichert hatte, schweben die Büdericher als Tabellen-14. mit 39 Punkten in akuter Gefahr und benötigen dringend einen Sieg – schließlich wollen die Schützlinge von FC-Trainer Sebastian Siebenbach auch in der Saison 2026/27 in der höchst attraktiven fünften Liga spielen.

Mit dem 13. Saisonsieg wollen die Blau-Weißen ihren Tabellenplatz in der oberen Hälfte verteidigen und einen positiven Schlusspunkt unter eine lange Zeit dramatische Saison setzen.

Die SFB hingegen wollen unbedingt ihre Ungeschlagen-Serie von sechs Spielen fortsetzen und sich mit einem Erfolg in die Pause verabschieden. „Ich erwarte ein sehr intensives sowie kampfbetontes Spiel, denn die spiel- und offensivstarken Hausherren können alles gewinnen oder verlieren. Sie werden alles reinhauen, weil sie den Ligaverbleib noch selbst in der Hand haben. Es wird sicherlich aufgrund der Konferenz zu den anderen Plätzen auch von außen hektisch werden“, vermutet der SFB-Coach, der neben den Langzeitverletzten auf Ben Harneid, Bilal Sezer, Denis Sitter (alle verletzt), Timo Hölscher (krank) und Enis Vila (fünfte Gelbe Karte) verzichten muss, aber auch ankündigt: „Wir haben die Jungs auf Spannung gehalten und werden diese Partie so angehen wie die letzten Spiele.“

Unterdessen konnte der Oberligist unter der Woche den ersten Zugang vermelden, weil manche Verbindungen nie ganz abreißen. Deshalb freuen sich die Sportfreunde sehr, einen alten Bekannten wieder begrüßen zu dürfen: Sercan Er kehrt zur neuen Saison zurück. Bereits zwischen 2019 und 2025 war Er eine prägende Figur der Mannschaft. Als wichtiger Bestandteil der Meistertruppe von 2024 schrieb er ein erfolgreiches Kapitel der Vereinsgeschichte mit und überzeugte in insgesamt 71 Oberliga-Spielen als zweikampfstarker Mittelfeldstratege, Führungsspieler und unverzichtbarer Teamplayer.

„Er ist ein Leader“

Nach einem Jahr beim DV Solingen führt sein Weg nun zurück zu den Sportfreunden. Der langjährige erste Vorsitzende Jürgen Schick sagt zur Rückkehr: „Ich freue mich sehr, dass Sercan nach nur einem Jahr wieder zu uns zurückgekehrt ist. Eigentlich war er nie weg. Er war in dieser Saison noch ein erfolgreicher Trainer in unserer Jugendabteilung. Wir hatten immer noch Kontakt zu ihm. Sercan wird natürlich ohne Frage unsere Mannschaft sportlich und menschlich verstärken. Er ist ein Leader.“

Auch El Halimi freut sich über den Rückkehrer, der auf dem Platz sein verlängerter Arm war: „Wir freuen uns riesig, dass Sercan wieder zurück ist. Als ehemaliger Kapitän war er schon immer ein absoluter Leader, Antreiber und sportlich eine enorme Bereicherung für die Mannschaft. Noch wichtiger ist aber seine menschliche Art – ein top Charakter, auf den immer Verlass ist. Wir kennen uns seit so vielen Jahren, und genau deshalb weiß man ganz genau, was man an ihm hat.“

Außerdem verdichten sich die Anzeichen, dass für Torwart-Legende Daniel Schwabke, der seine Schuhe an den Nagel gehangen hat, Hannes Kramp an den „Kielsgraben“ wechselt – der 24-Jährige stand zuletzt beim Regionalligisten SV Rödinghausen zwischen den Pfosten.