Die Sportfreunde Baumberg holen einen Ex-Monheimer ins Trainerteam

El Halimi sagt: „Mit André gewinnen wir nicht nur einen Torwarttrainer mit einer beeindruckenden Vita, sondern vor allem einen Menschen, der hervorragend zu unserer Philosophie und unserem Trainerteam passt. Wir kennen uns bereits seit längerer Zeit. Durch seine berufliche Zusammenarbeit mit unserem Athletiktrainer Sebastian Handke und Kapitän Louis Klotz gab es immer wieder Berührungspunkte und einen regelmäßigen Austausch. Umso mehr freut es mich, dass wir nun auch sportlich gemeinsam arbeiten werden. Die Gespräche mit André waren von Anfang an sehr offen, konstruktiv und äußerst fruchtbar. Er bringt eine enorme Fachkompetenz mit, weiß als ehemaliger Torwart genau, wovon er spricht, und hat klare Vorstellungen davon, wie er seine Arbeit gestalten möchte. Gleichzeitig überzeugt er durch seine positive Einstellung, seine Zielstrebigkeit und seine angenehme Art im Umgang mit Menschen. Ich bin überzeugt, dass André unsere Torhüter weiterentwickeln und wichtige Impulse für die gesamte Mannschaft setzen wird. Er passt menschlich und fachlich perfekt in unser Trainerteam und wird für die neue Saison eine echte Bereicherung sein.“

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