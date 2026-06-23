Die Sportfreunde Baumberg holen einen Ex-Monheimer ins Trainerteam

Mit Ernesto Carratala-Jiménez, genannt „Tico“, präsentiert Oberligist Sportfreunde Baumberg (SFB) Zugang Nummer fünf. Der Offensivspieler bringt enorme Erfahrung aus verschiedenen Leistungsklassen des deutschen und luxemburgischen Fußballs mit. Der 26-Jährige wurde unter anderem beim FC Viktoria Köln ausgebildet, er sammelte Einsätze in der 3. Liga und spielte anschließend für Vereine wie SV Bergisch Gladbach 09, FC Hennef 05 oder den luxemburgischen Erstligisten FC Victoria Rosport. Zuletzt stand der schnelle Außenbahnspieler beim FC Hertha 03 Zehlendorf unter Vertrag.
SFB-Cheftrainer Salah El Halimi sagt: „Mit Tico bekommen wir einen sehr spannenden Offensivspieler dazu. Da er beruflich bedingt zurück nach Köln zieht, sind wir froh, dass wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten. Tico bringt viel Tempo mit und kann sowohl über beide Außenbahnen als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Seine größten Stärken liegen im Eins-gegen-Eins-Spiel, seinem Zug zum Tor und seiner Unberechenbarkeit. Er kann auf beiden Seiten durchbrechen und macht es Gegenspielern dadurch extrem schwer, sich auf ihn einzustellen.“
Besonders gefallen hat den SFB „seine Art, Fußball zu spielen“, ergänzt El Halimi. „Er bringt diesen Straßenfußballer-Instinkt mit, sucht Lösungen, die nicht jeder sieht, und hat den Mut, auch mal etwas Außergewöhnliches zu versuchen. Mit seinem Tempo, seiner Kreativität und seiner lockeren Art wird er unserem Offensivspiel eine andere Note geben und uns noch schwerer ausrechenbar machen. Dazu ist er ein positiver Typ, der sehr gut in die Mannschaft passt. Wir freuen uns, dass Tico jetzt Teil unseres Teams ist, und sind überzeugt, dass die Zuschauer viel Freude an seiner Spielweise haben werden.“
Außerdem komplettieren die SFB ihr Trainerteam mit André Maczkowiak. Der ehemalige Profi-Torhüter übernimmt zur neuen Saison die Position des Torwarttrainers von Marco Ages, dessen Vertrag die Vereinsführung nicht verlängert hatte. Der 43-Jährige stand in seiner aktiven Laufbahn unter anderem für Rot-Weiss Essen, Rot-Weiß Erfurt, Rot Weiß Ahlen und Sportfreunde Lotte zwischen den Pfosten und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Profi- und Amateurfußball mit. Zuletzt hütete er von 2012 bis 2021 beim Stadtrivalen 1. FC Monheim (FCM) das Tor, wo er zudem von 2017 bis 2019 als Assistent von Cheftrainer Dennis Ruess tätig war.
„Wir haben mit André einen erfahrenen Trainer verpflichtet. Er wird unser Trainerteam menschlich und sportlich verstärken und seine Erfahrungen aus dem Profibereich unseren jungen Torleuten weiter vermitteln“, findet der SFB-Vorsitzende Jürgen Schick. Maczkowiak blickt seiner neuen Herausforderung hochmotiviert entgegen: „Ich freue mich auf meine neue Aufgabe bei den Sportfreunden. Die Möglichkeit, meine Erfahrung einzubringen und Verantwortung im Torwartbereich zu übernehmen, war entscheidend. Der Fokus liegt auf der gezielten Entwicklung unserer Torhüter, ihrer Stabilität im Spiel und der engen Zusammenarbeit mit dem Trainerteam, um die bestmögliche Basis für eine erfolgreiche Saison zu schaffen“.
El Halimi sagt: „Mit André gewinnen wir nicht nur einen Torwarttrainer mit einer beeindruckenden Vita, sondern vor allem einen Menschen, der hervorragend zu unserer Philosophie und unserem Trainerteam passt. Wir kennen uns bereits seit längerer Zeit. Durch seine berufliche Zusammenarbeit mit unserem Athletiktrainer Sebastian Handke und Kapitän Louis Klotz gab es immer wieder Berührungspunkte und einen regelmäßigen Austausch. Umso mehr freut es mich, dass wir nun auch sportlich gemeinsam arbeiten werden. Die Gespräche mit André waren von Anfang an sehr offen, konstruktiv und äußerst fruchtbar. Er bringt eine enorme Fachkompetenz mit, weiß als ehemaliger Torwart genau, wovon er spricht, und hat klare Vorstellungen davon, wie er seine Arbeit gestalten möchte. Gleichzeitig überzeugt er durch seine positive Einstellung, seine Zielstrebigkeit und seine angenehme Art im Umgang mit Menschen. Ich bin überzeugt, dass André unsere Torhüter weiterentwickeln und wichtige Impulse für die gesamte Mannschaft setzen wird. Er passt menschlich und fachlich perfekt in unser Trainerteam und wird für die neue Saison eine echte Bereicherung sein.“
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