Baumberg trifft zum Abstiegskracher auf Nettetal. – Foto: Jens Terhardt

Die Sportfreunde Baumberg haben nun eine andere Aura Im Abstiegskampf der Oberliga treffen die Sportfreunde Baumberg mit Union Nettetal auf einen formstarken Gegner. Coach Salah El Halimi mahnt zu Respekt. Zumal zwei Spieler gelbgesperrt zuschauen müssen.

Vier Spieltage vor Saisonende geht der Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein in die heiße Phase – der abstiegsgefährdete Meister Sportfreunde Baumberg vermochte sich am vergangenen Spieltag im Kellerduell durch den so enorm wichtigen 4:3-Sieg bei den Sportfreunden Niederwenigern etwas Luft zu verschaffen. Dadurch kletterte die Mannschaft von Cheftrainer Salah El Halimi auf den 13. Platz und vergrößerte den Vorsprung auf den Mülheimer FC, derzeit auf dem ersten Abstiegsplatz, auf vier Punkte, sodass dem nächsten Überlebenskampf am 31. Spieltag gegen den Vorletzten SC Union Nettetal abermals enorme Bedeutung zukommt (Sonntag, 15 Uhr, Sandstraße).

Nettetal in starker Form Morgen, 15:00 Uhr Sportfreunde Baumberg SF Baumberg SC Union Nettetal Nettetal 15:00 live PUSH

Die Baumberger, die nun 31 Punkte auf dem Konto verzeichnen können, haben die große Chance durch den zweiten Sieg in Folge bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz den Vorsprung idealerweise auf sieben Zähler auszubauen, doch die Gäste haben sich noch längst nicht aufgegeben. Nettetals Trainer Kemal Kuc, der den langjährigen SC-Coach Andreas Schwan zur Winterpause ablöste, holte mit seiner Mannschaft zuletzt zwei Siege, ehe man in der Vorwoche dem Tabellenführer Spvg. Schonnebeck nach einer 2:0-Führung in der Nachspielzeit unverdient unterlag. Der renommierte Oberligist ist zwar mit 24 Punkten und sechs Zählern Abstand zum rettenden Ufer zum Siegen verdammt, doch El Halimi schätzt den Gegner aufgrund seiner Leichtigkeit als brandgefährlich ein: „Vor vier Wochen waren sie so gut wie abgestiegen, doch danach spielte das Team befreit und ohne Druck auf. Sie haben bewiesen, dass sie mit der mehr als ernsten Lage umgehen können.“ Von seiner eigenen Mannschaft erwartet der Coach erneut eine hochkonzentrierte Leistung, um ein angenehmes Polster auf die Abstiegsränge für die restlichen Spieltage zu schaffen. „Wir wollen es bis zum Ende in der eigenen Hand haben und nicht auf andere angewiesen sein“, betont El Halimi, der den wertvollen 4:3-Erfolg bei den Sportfreunden Niederwenigern am vergangenen Wochenende insbesondere auf die Moral, den Charakter und Mannschaftsgeist zurückführte: „Wir sind nach dem Rückstand und dem Ausgleich wiedergekommen und konnten sogar nachlegen. Wir müssen die zuletzt gezeigten Faktoren im immens wichtigen Heimspiel bestätigen.“