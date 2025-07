Die Sportfreunde Baumberg haben nun bessere Bedingungen

Nach der Oberliga-Meisterschaft 2023/24 war die Spielzeit 2024/25 für die Sportfreunde Baumberg (SFB) zur Zittersaison. Der Super-Gau wurde vermieden, nun soll das Thema Abstieg in der Saison 2025/26 keine Rolle mehr spielen – dafür arbeiten die SFB akribisch an der Kaderplanung.

In Timo Hölscher präsentierten die Blau-Weißen zuletzt den zehnten Zugang, der nach Angaben von Cheftrainer Salah El Halimi perfekt ins Schema der SFB passt und schon seit geraumer Zeit auf seiner Wunschliste stand: „Wir haben mit André Mandt bisher einen vorzüglichen Routinier geholt, doch ich bin sehr froh, dass es mit Timo geklappt hat. Er ist anderen Spielern trotz seiner kurzen beruflichen Pause mit seinen 25 Jahren in vielen Bereichen schon weit voraus und wird uns sicherlich weiterhelfen. Er bringt nicht nur fußballerische Qualität mit – während unserer Gespräche war seine angenehme, intelligente und strukturierte Art spürbar, sodass die Verpflichtung für beide Seiten klar war“, so der SFB-Coach über den ehemaligen Regionalligaspieler, der zuletzt bei Fortuna Köln unter Vertrag stand und die Baumberger Milan Burovac und Ben Harneid bestens kennt.

El Halimi wünscht sich noch zwei weitere Spieler auf vakanten Positionen. Immerhin: Der in der Vorsaison aufgrund einer Knieverletzung schmerzlich vermisste Burovac befindet sich wieder im Individualtraining. „Aber wir müssen geduldig sein. Wir werden nichts riskieren, weil er ein überaus wertvoller Akteur auf der wichtigen Sechser-Position ist. Auch bei Denis Sitter müssen wir noch warten, aber endlich wurde eine offensichtlich richtige Diagnose erstellt“, so der SFB-Coach, der ergänzt: „Denis wird nach der Odyssee seiner Verletzungen vermutlich in sechs Wochen wieder in das Training einsteigen können.“