Die Sportfreunde Baumberg freuen sich auf Bayer 04 Leverkusen

Der SFB-Vorsitzende Jürgen Schick verwies während des Biemenhorst-Spiels darauf, dass die Organisation des Vorstandes in vollem Gange ist und die Informationen hinsichtlich des Vorverkaufs und der üblichen Modalitäten zeitnah bekannt gegeben werden. El Halimi fliegt nach jetzigem Stand einen Tag vor dem Duell gegen die Werkself mit seiner Familie in den Urlaub. „Es war zu kurzfristig und lässt sich wohl nicht mehr ändern, aber die Jungs haben sich ein derartiges Spiel verdient. Während wir 2024 unsere erste Oberliga-Meisterschaft feierten, wurde Bayer im gleichen Jahr erstmals Bundesliga-Meister und holte sich das Double“, verweist El Halimi auf die damalige Duplizität der Ereignisse. Er wird durch seine Co-Trainer Mohamed Rifi, Mesut Cömez und Fitnesstrainer Sebastian Handke vertreten. Der Vertrag mit Torwarttrainer Marco Ages wurde seitens des Vereins nicht verlängert.