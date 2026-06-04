Die Sportfreunde Baumberg freuen sich auf Bayer 04 Leverkusen

Nach dem 7:1-Sieg gegen den SV Biemenhorst und dem vorzeitigen Happy End in Form des Klassenerhalts für die Oberliga-Fußballer der Sportfreunde Baumberg (SFB) unter eine turbulente und dramatische Spielzeit geht es für das Team nach dem abschließenden Spiel am Sonntag (15.30 Uhr) beim FC Büderich in den wohlverdienten Urlaub. In etwa vier Wochen fällt traditionell der Startschuss zur Vorbereitungsphase auf die Saison 2026/27, die angesichts der hochkarätigen Mannschaften eine der spannendsten Spielzeiten der Geschichte zu werden verspricht. „Mit den Regionalliga-Absteigern Wuppertaler SV, Fortuna Düsseldorf II, SSVg Velbert und dem Aufsteiger 1. Spvg. Solingen Wald 03 mit ehemaligen Baumberger Spielern wird es ein nie dagewesenes Teilnehmerfeld in der fünften Liga geben. Jedes Spiel wird ein Kracher“, erklärt SFB-Cheftrainer Salah El Halimi.
Sein Team erhält als Vorgeschmack sowie absoluten Höhepunkt der Vorbereitung am Samstag, 18. Juli einen Vorgeschmack auf Kracherspiele: Dann kommt der Bundesliga-Sechste Bayer 04 Leverkusen zum Freundschaftsspiel (15.30, Stadion Am Kielsgraben). „Der Andrang wird sicherlich sehr groß sein, weil aus dem benachbarten Leverkusen sicherlich auch viele Fans anreisen werden. Die Vorfreude ist riesengroß, und es ist klasse, dass der Vorstand zur offiziellen Stadioneröffnung diesen Gegner mit seinem klangvollen Namen gefunden hat“, so der SFB-Coach, der bei der Bayer AG im kaufmännischen Bereich tätig ist.
Der SFB-Vorsitzende Jürgen Schick verwies während des Biemenhorst-Spiels darauf, dass die Organisation des Vorstandes in vollem Gange ist und die Informationen hinsichtlich des Vorverkaufs und der üblichen Modalitäten zeitnah bekannt gegeben werden. El Halimi fliegt nach jetzigem Stand einen Tag vor dem Duell gegen die Werkself mit seiner Familie in den Urlaub. „Es war zu kurzfristig und lässt sich wohl nicht mehr ändern, aber die Jungs haben sich ein derartiges Spiel verdient. Während wir 2024 unsere erste Oberliga-Meisterschaft feierten, wurde Bayer im gleichen Jahr erstmals Bundesliga-Meister und holte sich das Double“, verweist El Halimi auf die damalige Duplizität der Ereignisse. Er wird durch seine Co-Trainer Mohamed Rifi, Mesut Cömez und Fitnesstrainer Sebastian Handke vertreten. Der Vertrag mit Torwarttrainer Marco Ages wurde seitens des Vereins nicht verlängert.
Der Bundesligist kommt Mitte Juli zum Trainingsauftakt zusammen, sodass Schwarz-Rot das erste Testspiel noch ohne seine WM-Teilnehmer in Baumberg absolvieren wird. Laut Bayer wird das Ticketing über die Sportfreunde abgewickelt, zudem verbleiben die Einnahmen zur allgemeinen Sportförderung beim Fünftligisten. Kuriosum: Das WM-Endspiel findet einen Tag nach dem Test auf dem aktuell einwandfrei bespielbaren Rasen „Am Kielsgraben“ statt. Die Leverkusener stellen keinen deutschen Nationalspieler, jedoch fahren Mark Flekken (Niederlande), Patrick Schick (Tschechien), Alejandro Grimaldo (Spanien), Jarell Quansah (England), Jonas Omlin (Schweiz) und Malik Tillman (USA) für andere Nationen zur WM in die USA, Mexiko und Kanada.
Bei den SFB kehren rechtzeitig zum Bayer-Spiel die Akteure aus ihrem Urlaub zurück. Der zuletzt überragende Mittelfeldstratege Timo Hölscher will unbedingt mit von der Partie sein: „Ich bin rechtzeitig zurück und freue mich auf dieses Highlight“, so der 25-Jährige, der beim Werksklub in der Jugend ausgebildet wurde. Auch Führungsspieler Ben Harneid blickt dem Treffen voller Freude entgegen: „Bis dahin habe ich meine Verletzung auskuriert. Wir werfen alles in die Waagschale, um nicht zweistellig zu verlieren.“ Das will auch Ex-Profi und Abwehrchef Sertan Yigenoglu mit seinen Kameraden verhindern: „Wir freuen uns auf dieses Ereignis und werden gut mithalten.“ Bis dahin sollte dann auch bekannt sein, wer den Verein verlassen hat und welche Spieler neu verpflichtet wurden.